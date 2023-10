Miguel Ángel Silvestre confiesa qué le gustaría que llevara su ofrenda

Miguel Ángel Silvestre es uno de los actores españoles más reconocidos a nivel internacional y en su reciente visita a México platicó con unotv.com sobre la segunda temporada de su serie “30 monedas” y sobre qué le gustaría que llevara su ofrenda.

El actor está promocionando la segunda temporada de “30 monedas“, que se puede ver por HBO, la cual aborda temas como la lucha entre el bien y el mal y exorcismos, y con motivo del Día de Muertos, Miguel Ángel Silvestre dijo que en su ofrenda le gustaría que hubiera paella.

Miguel Ángel Silvestre, quien ha participado en series como “Velvet” y “Sense8”, y su nueva serie toca temas como el miedo, el actor español se sinceró y aseguró que le tiene miedo a la soledad.

“No le tengo miedo a los animales, le tengo miedo a lo que no conozco, pero me rindo bastante bien a eso… y quizá desde muy pequeño a la soledad; sin embargo, me gusta estar solo, en espacios de silencio”.

