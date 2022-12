Dime amor, amor, amor: la dolorosa pérdida que inspiró “Si tu no vuelves”, de Miguel Bosé

La canción de Miguel Bosé fue lanzada en 1993. Foto: AFP

“Si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré”, es parte de uno de los éxitos más cantados de Miguel Bosé y al parecer, su canción “Si tu no vuelves” no está inspirada en una ruptura amorosa, como muchos podrían pensar. Él mismo ha contado la triste historia que hay detrás.

Miguel Bosé es una figura consagrada del pop en español. “Amante bandido”, “Nena”, “Morena mía” y “Te amaré” son parte de sus temas más cantados, sobre “Si tú no vuelves”, se sabe que la letra surgió a partir de una dolorosa pérdida.

“Si tu no vuelves”, historia de la canción de Miguel Bosé

La canción fue lanzada en 1993 en el disco de Miguel Bosé, “Bajo el signo de Caín”. Una muerte repentina alrededor del cantante lo llevó a componer sobre las inevitables pérdidas que ocurren en la vida.

Si tú no vuelves

Mi voluntad se hará pequeña

Me quedaré sin aquí

Junto a mi perro espiando horizontes

Es parte de la letra de “Si tú no vuelves”

De acuerdo con lo que ha compartido Miguel Bosé, se encontraba escribiendo en México cuando el padre de uno de sus socios murió y la tristeza que éste atravesó no le fue indiferente.

Sobre si la canción está dedicada al papá de su socio, esta circunstancia en realidad lo hizo reflexionar y su inspiración más bien es un desahogo ante la idea de perder a su propio padre, quien entonces vivía.

“Escribí ‘Si tú no vuelves’ pensando qué sentiría y qué le diría a mi padre si se fuese, y ahí nació. Era un temor que sentí prematuramente y que fue muy angustioso, porque la idea de perderlo se me hacía insoportable” Dijo Miguel Bosé en la edición de la Fil Guadalajara 2022

Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía

Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay

Dime amor, amor, amor, estoy aquí, ¿no ves?

Si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré

Es más de la canción

Por mucho que parezca una carta para un amor que se quiere retener, Bosé se dio espacio para detallar que de una muerte partió su inspiración. El padre del cantante murió años más tarde de que él se imaginara lo que sería perderlo.

“Toda la tristeza en la que se sintió mi amigo fue absolutamente contagiosa, y yo creo que todos los que estábamos en el proyecto, estábamos como esponjas, absorbimos esa tristeza” Miguel Bosé

En 2007, Bosé lanzó una nueva versión de “Si tú no vuelves” en su disco de duetos “Papito” y canta con él Shakira.