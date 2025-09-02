GENERANDO AUDIO...

Mijares sorprendió a sus fans con su nueva imagen. Foto: Cuartoscuro

El cantante Mijares bajó más de 20 kilos en tan solo dos meses, esto luego de que una emergencia médica en 2024 lo dejara al borde de un infarto.

Según reveló la revista TVNotas, el interprete fue hospitalizado tras un fuerte dolor en el pecho, lo que lo llevó a replantear su estilo de vida por completo. Hoy, luce irreconocible y más delgado que nunca.

Este gran cambio físico se nota en las publicaciones, que tanto Mijares como su hija, Lucero Mijares, han subido en sus redes sociales.

Cabe recordar que el interprete de “Soldado del amor” pesaba arriba de 100 kilos a principios de años, pero para junio informó que ya estaba en los 83 kilos.

Mijares, al borde de un infarto que lo cambió todo

Según TVNotas, durante una presentación en 2024, Mijares sintió un fuerte dolor en el pecho y tuvo que ser hospitalizado de emergencia.

Ahí, los médicos le advirtieron que estaba a punto de sufrir un infarto si no hacía cambios urgentes en su salud, reportó una fuente a TVNotas. Desde entonces, su vida dio un giro de 180 grados.

Una persona cercana al artista aseguró que Mijares tomó la advertencia con seriedad total: “No quiere morirse, quiere ver a sus nietos algún día”.

Mijares y su nuevo estilo de vida

El cambio fue evidente y significativo, el cantante bajó más de 22 kilos en al menos dos meses y medio. La fuente cercana a Mijares señaló que puso en marcha una dieta muy estricta que incluyó, posiblemente, una variante cetogénica, baja en carbohidratos y alta en grasas saludables.

Su amigo y colega, “Coque” Muñiz confirmó que el intérprete le recomendó la dieta y el doctor: “Él me recomendó el doctor y lo fui a ver”, dijo el cantante.

Las nuevas imágenes del intérprete de “Soldado del amor” han causado sensación en redes sociales y muchos fans elogiaron su fuerza de voluntad, mientras otros expresaron preocupación por su delgadez repentina. “¿Está bien? ¿No será otra cosa?”, preguntaron algunos usuarios en redes.

El amigo del cantante aseguró que este no presta atención a los malos comentarios y que se encuentra muy cómodo con los cambios en su cuerpo, de acuerdo con la publicación.