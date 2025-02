Mijares llega a los cines con su sinfónico pero se niega a hacer cine

GENERANDO AUDIO...

Mijares llevará su concierto sinfónico a las salas de cine.

El cantante Manuel Mijares llevará su exitoso concierto sinfónico a las salas de Cinépolis los próximos 14, 15 y 16 de agosto, pero al cuestionarlo si haría cine alguna vez, se nego rotundamente.

En el espectáculo sinfónico de Mijares los espectadores podrán disfrutar de sus grandes éxitos, como Soldado del Amor, Bella y El privilegio de amar, en un formato único.

Para Mijares, presentarse con una sinfónica representa un reto y una experiencia completamente distinta a la de sus shows habituales.

“Es totalmente diferente a lo que haces con tu grupo en otros lados”, señaló. Explicó que, a diferencia de sus conciertos regulares, donde su banda puede adaptarse a su ritmo, en esta ocasión debe ajustarse al tempo de la orquesta.

“El sentir la sinfónica atrás es muy especial, porque si bien con tu grupo ellos te pueden seguir si te atrasas o te equivocas, con una sinfónica ellos van leyendo sus papeles y si tú te equivocas, tienes que alcanzarlos”. Mijares

El cantante también expresó su curiosidad por ver el resultado en la pantalla grande, ya que él mismo aún no ha tenido oportunidad de verlo. “Tengo también curiosidad de cómo quedó, porque yo tampoco lo he visto”, comentó.

Sobre la posibilidad de incursionar en el cine, Mijares descartó por completo la idea. “No, no, no. Esto de la actuación no es lo mío”, afirmó tajantemente. Recordó su única experiencia en la actuación junto a Lucero en la película “Escápate conmigo” en 1994, un trabajo que, según él, no ha sido capaz de ver completo. “Es una película que yo no he podido pasar de los primeros 20 minutos porque no me aguanto verme ahí”.