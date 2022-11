“Tenía miedo”: Miley Cyrus sufre de ansiedad en el Corona Capital 2022 y su madre la consuela

Miley Cyrus confesó atravesar un episodio de ansiedad durante su concierto en el Corona Capital 2022 de la Ciudad de México. Para recibir consuelo, recurrió a su madre y su hermana, quienes la acompañaron en la zona lateral del escenario. La ex-Hannah Montana también celebró su cumpleaños de forma adelantada en compañía de los mexicanos

La noche del domingo en el Corona Capital estaba destinada a terminar con la participación estelar de Miley Cyrus, pero desde muy temprano, antes de poder sentir el frío otoñal, se anunció que la ex chica Disney tocaría 15 minutos menos de lo previsto. ¿La razón? Era incierta hasta que hizo una declaración: sentía ansiedad.

“¿Alguna vez se sintieron con mucha ansiedad sin razón aparente y con mucha inseguridad? Yo me siento así ahora y no sé por qué, tenía miedo porque me sentía sola pero ahora los veo y sé que no estoy sola, si mi música les ayudó vamos a superar esos miedos juntos”

Miley Cyrus