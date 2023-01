Miley Cyrus emula a Shakira y canta sobre su relación con Liam Hemsworth; ve la letra de “Flowers”

Miley Cyrus, quien cerró la edición 2022 del Corona Capital, siguió la tendencia de Shakira con su tiradera contra Gerard Piqué y lanzó la canción “Flowers” con una clara dedicatoria a su exesposo Liam Hemsworth, cuyo matrimonio describió en marzo de 2022 como “un auténtico desastre”.

¿Qué dice la nueva canción de Miley Cyrus?

El más reciente sencillo de Miley Cyrus, llamado “Flowers“, es una canción cuyo tema principal es el amor propio y que cuenta con múltiples referencias a Liam Hemsworth, con quien estuvo casada desde 2018 hasta 2019, aunque la cantante reconoció que estuvieron juntos desde 2016. Esto dice la letra:

Éramos buenos, éramos oro, como ese sueño que no se puede vender. Teníamos razón hasta que no la tuvimos, construimos un hogar y lo vimos arder. No quería dejarte. No quería mentir. Empecé a llorar, pero entonces recordé que yo puedo comprarme flores a mí misma. Escribir mi nombre en la arena. Puedo hablar conmigo misma durante horas, decir cosas que no entiendes. Puedo llevarme a bailar a mí misma, y puedo tomar mi propia mano. Sí, puedo amarme mejor de lo que tú puedes, puedo amarme mejor. Puedo amarme mejor, cariño, puedo amarme mejor. Puedo amarme mejor, cariño. Pinto mis uñas, rojo cereza a juego con las rosas que dejaste. Sin remordimientos, sin arrepentimientos, perdono cada palabra que dijiste. No quería dejarte, no quería pelear. Empecé a llorar, pero entonces recordé que yo puedo comprarme flores a mí misma, escribir mi nombre en la arena. Puedo hablar conmigo misma durante horas, decir cosas que no entiendes. Puedo llevarme a bailar a mí misma y puedo tomar mi propia mano. Sí, puedo amarme mejor de lo que tú puedes Puedo amarme mejor Puedo amarme mejor, cariño Puedo amarme mejor Puedo amarme mejor, cariño Puedo amarme mejor Puedo amarme mejor, cariño Puedo amarme mejor Yo no quería dejarte, no quería luchar. Empecé a llorar, pero entonces recordé que yo puedo comprarme flores a mí misma. Escribir mi nombre en la arena. Puedo hablar conmigo misma durante horas, decir cosas que no entiendes. Puedo llevarme a bailar a mí misma y puedo tomar mi propia mano. Sí, puedo amarme mejor Sí, puedo amarme mejor de lo que tú puedes Puedo amarme mejor Puedo amarme mejor, cariño Puedo amarme mejor Puedo amarme mejor, cariño Puedo amarme mejor Puedo amarme mejor, cariño Puedo amarme mejor Yo

Ésta no es la primera vez que Miley Cyrus desahoga las fallas de su relación y posterior matrimonio con Liam Hemsworth, pues también lo hizo en la canción “WTF Do I Know“, tal como ella misma lo admitiera en una entrevista en diciembre de 2020 para el Show de Howard Stern.

¿Qué mensajes le dedicó a Liam Hemsworth en “Flowers”?

De acuerdo con el testimonio de la cantante de “Party in the USA” y “Wrecking Ball“, uno de los motivos principales que propició su divorcio con Liam Hemsworth en 2020 fue el incendio de su casa. En “Flowers“, escribe el siguiente verso: “Teníamos razón hasta que no la tuvimos, construimos un hogar y lo vimos arder. No quería dejarte. No quería mentir”.

Miley Cyrus reconoció que cuando se incendió la casa de ambos en Malibú, California, en 2018, perdió todo incluyendo sus canciones, las fotos que le dieron sus padres y los guiones de las series que protagonizó. El trauma fue tan fuerte que le cambió la voz y para reparar esa pérdida se aferró a su pareja, a pesar de que su relación no funcionaba.

“Te atrae ese calor y yo siendo una persona intensa y no querer quedarme con ese sentimiento él, y no quererme ir, ya sabes, ‘¿Qué podría tener un propósito en esto?’ Simplemente me aferré a lo que me quedaba de esa casa, que éramos él y yo. Y realmente lo amo y lo amo mucho, mucho, mucho y todavía lo hago, siempre lo haré” Miley Cyrus

Por otro lado, la protagonista de la serie infantil de Disney Channel “Hanna Montana” declaró que Liam Hemsworth le dedicó la canción “When I was your man” de Bruno Mars, y a manera de referencia, retomó la letra de dicho tema pero a la inversa:

“When I was your man” de Bruno Mars “Flowers” de Miley Cyrus “Tendría que haberte comprado flores,

sujetar tu mano,

darte el tiempo que necesitabas

y llevarte a todas las fiestas

porque lo que querías era bailar” “Puedo comprarme mis propias flores,

hablarme durante horas,

decirme cosas que tú no entenderías,

llevarme a mí misma a bailar y

tomar mi propia mano”

Cabe destacar que Miley Cyrus y Liam Hemsworth se conocieron en 2008, durante la grabación de la película La última canción. Meses más tarde, oficializaron su noviazgo, y aunque se convirtieron en la pareja juvenil del momento, su relación siempre tuvo problemas, ya que se comprometieron en 2012 sin consumar la boda.

En 2013 se separaron y la cantante le dedicó el tema “Wrecking Ball” a manera de venganza contra su expareja. Tres años después, decidieron retomar su noviazgo para finalmente comprometerse en diciembre de 2018, aunque se divorciaron ocho meses después. Dado el vínculo que tuvieron, Cyrus aplicó el mismo tipo de “venganza” que Shakira.