Miley Cyrus presentará “Endless Summer Vacation” el 10 de marzo. FOTO: AFP

Miley Cyrus vuelve a llamar la atención de las redes sociales y los medios de comunicación por el anunció de su nuevo material discográfico “Endless Summer Vacation”, que será publicado el próximo 10 de marzo con un mini bikini.

La exniña Disney, sorprendió en las redes sociales al mostrarse en un pequeño bikini rojo donde recuerda que su material discográfico más reciente, “Endless Summer Vacation”, se estrenará este 10 de marzo a las 12:00 horas.

La cantante, actriz y compositora de 30 años de edad compartió imágenes en su cuenta de Instagram donde se muestra en un fondo de madera con un tapete verde luciendo su trabajada figura que gustó a muchos de sus seguidores.

En respuesta al anuncio de su nuevo material discográfico, sus seguidores piden que también anuncie una gira con la presentación del disco.

“We want a tour announcement”. Instagram, ritadelmonteiro

“Please let it be tour”. Instagram moliward

La emoción de una posible gira con su nueva música ha emocionado a más de uno.

“Girl take all my money if it´s tour announcement”. Instagram, ccarleeee

La canción “Flowers” de Miley Cyrus y Liam Hemsworth

El pasado 13 de enero, Miley Cyrus decidió mostrar al mundo su nueva canción “Flowers”, al puro estilo de la chica de Barranquilla, Shakira.

Justo el día que cumple años, Liam Hemsworth, expareja de quien inmortalizara a Hanna Montana, fue lanzada la canción “Flowers” con una letra muy sugerente que iba como anillo al dedo para su expareja, claro está, sin mencionar que no se precisa en la canción el nombre del actor de Hollywood.

Fue tanta la impresión por la canción que se espera venga en el disco “Endless Summer Vacation”, que se filtró una supuesta demanda del hermano de Chris Hemsworth en contra de Miley Cyrus.

Se sabe que Liam Hemsworth sustituirá a Henry Cavill en la nueva temporada de “The Witcher” interpretando al brujo Geralt de Rivia, pero, la supuesta demanda indica que se podría haber puesto en juego su papel en la serie de acción y aventura debido a la canción anteriormente mencionada.

Todo por unos supuestos mensajes de odio en contra del actor que han sido publicados en las redes sociales tras el estreno de “Flowers” de Miley Cyrus.

El nombre del actor se convirtió en tendencia poco después del debut de la canción, cuyo coro marca una contestación de Miley Cyrus para el tema de Bruno Mars “When I was Your Man”, canción que le dedicó el actor, donde la letra dice que se reprocha por no haberle regalado más flores, dedicarle sus horas e ir a bailar más seguido.

En respuesta, en “Flowers”, Cyrus afirma que bien puede comprarse ella misma sus flores, sostener su propia mano, hablar por horas con ella misma y sacarse a bailar, en lo que se ha convertido en un himno de empoderamiento.