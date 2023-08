Miley Cyrus rompe en llanto video de “Used to be young”: ¿qué dice la letra de la canción?

The truth is bulletproof

There’s no fooling you

I don’t dress the same



Me and who you say

I was yesterday

Have gone our separate ways



Left my living fast

Somewhere in the past

Cause that’s for chasing cars



Turns out open bars

Lead to broken hearts

And going way too far



I know I used to be crazy

I know I used to be fun

You say I used to be wild

I say I used to be young



You tell me time has done changed me

That’s fine, I’ve had a good run

I know I used to be crazy

That’s cause I used to be young



Take one, pour it out

It’s not worth crying about

The things you can’t erase



Like tattoos and regrets

Words I never meant

And ones that got away



Left my living fast

Somewhere in the past

And took another road



Turns out crowded rooms

Empty out as soon

There’s somewhere else to go ohhhhh



I know I used to be crazy

I know I used to be fun

You say I used to be wild

I say I used to be young



You tell me time has done changed me

That’s fine, I’ve had a good run

I know I used to be crazy

That’s cause I used to be young



Ohhhhh



I know I used to be crazy

Messed up but god was it fun

I know I used to be wild

That’s cause I used to be young



Those wasted nights are not wasted

I remember every one

I know I used to be crazy

That’s cause I used to be young



You tell me time has done changed me

That’s fine I’ve had a good run

I know I used to be crazy

That’s cause I used to be young

La verdad es a prueba de balas

No hay forma de engañarte

No me visto igual



Yo y quien dices que

Yo era ayer

Hemos tomado caminos separados



Dejé mi vida rápida

En algún lugar del pasado

Porque eso es para perder el tiempo



Resulta que los bares

Llevan a corazones rotos

E ir demasiado lejos



Sé que solía estar loca

Sé que solía ser divertida

Dices que solía ser salvaje

Yo digo que solía ser joven



Me dices que el tiempo me ha cambiado

Está bien, he tenido una buena racha

Sé que solía estar loca

Eso es porque yo era joven



Toma uno, viértelo

No vale la pena llorar por

Las cosas que no puedes borrar



Como tatuajes y arrepentimientos

Palabras que nunca quise decir

Y las que se escaparon



Dejé mi vida rápida

En algún lugar del pasado

Y tomé otro camino



Resulta que las habitaciones llenas de gente

Se vacían tan pronto

Hay otro lugar a donde ir ohhhhh



Sé que solía estar loca

Sé que solía ser divertida

Dices que solía ser salvaje

Yo digo que solía ser joven



Me dices que el tiempo me ha cambiado

Está bien, he tenido una buena racha

Sé que solía estar loco

Eso es porque yo era joven



Ohhhhh



Sé que solía estar loca

Un desastre, pero Dios, fue divertido

Sé que solía ser salvaje

Eso es porque yo era joven



Esas noches desperdiciadas no fueron en vano

Recuerdo a todos

Sé que solía estar loca

Eso es porque yo era joven



Me dices que el tiempo me ha cambiado

Está bien, he tenido una buena racha

Sé que solía estar loca

Eso es porque yo era joven