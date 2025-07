Miley Cyrus y Timothée Chalamet serán los primeros artistas nacidos en los 90 con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

GENERANDO AUDIO...

Miley Cyrus y Timothée Chalamet en el Paseo de la Fama. Foto: AFP

La Cámara de Comercio de Hollywood ha anunciado que Miley Cyrus y Timothée Chalamet serán parte de la clase 2026 del Paseo de la Fama, un reconocimiento que no solo celebra sus exitosas trayectorias, sino que marca un antes y un después: ambos serán los primeros artistas nacidos en la década de los noventa en obtener este honor.

Para Miley Cyrus, de 32 años, la noticia representa un logro profundamente significativo, la cantante y actriz recordó en sus redes sociales las caminatas nocturnas por Hollywood Boulevard junto a su padre, Billy Ray Cyrus, cuando apenas soñaba con una carrera en el espectáculo, hoy, ese sueño se concreta con su propia estrella.

En su mensaje, expresó que este reconocimiento “se siente como un sueño” y agradeció a sus seguidores y a la industria por acompañarla en su evolución desde los días de Hannah Montana hasta su consolidación como ícono del pop internacional.

“Es un honor recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Cuando llegué a Los Ángeles desde Nashville, de pequeña, mi familia se alojaba en un hotel en Hollywood Blvd. y yo salía a caminar de noche con mi papá cuando nadie lo reconocía. Teníamos las tiendas de regalos para nosotros solos y comprábamos imitaciones de los Oscars y artículos de Marilyn Monroe”, contó la intérprete.

Además dijo que estar ahora considerada para pertenecer al Paseo de la Fama, es un momento que vivirá para siempre, “gracias a todos los que lo hicieron posible. Estoy agradecida de compartir esta estrella con ustedes”, contó en Instagram.

Timothée Chalamet, nacido en 1995, suma este reconocimiento a una carrera en ascenso meteórico, desde su papel nominado al Oscar en Call Me by Your Name hasta protagonizar éxitos de crítica y taquilla como Dune y Wonka, el actor se ha convertido en una de las figuras más destacadas del cine contemporáneo.

Además de Cyrus y Chalamet, la clase 2026 del Paseo de la Fama incluirá a otras 33 personalidades del entretenimiento, entre ellas:

Demi Moore

Emily Blunt

Stanley Tucci

Gordon Ramsay

Josh Groban

Sarah Michelle Gellar

Marion Cotillard

Deepika Padukone

Shaquille O’Neal

Lucero

Grupo Intocable

El proceso de selección es llevado a cabo por un comité especial que evalúa miles de candidaturas cada año, una vez anunciados, los homenajeados tienen hasta dos años para programar su ceremonia, que suele incluir una contribución económica de aproximadamente 75 mil dólares, cerca de un millón 400 mil pesos, destinados a la producción y mantenimiento de la estrella.

La fecha exacta del evento se da a conocer unos días antes y suele reunir a fanáticos, medios y personalidades del espectáculo.

Este homenaje llega en un momento crucial para ambos artistas. Miley Cyrus ha sido recientemente reconocida como Leyenda Disney, lanzó un álbum y una película visual presentada en el Festival de Tribeca, y continúa reinventándose como artista. Timothée Chalamet, por su parte, ha demostrado su versatilidad y magnetismo en pantalla, conquistando tanto al público joven como a la crítica especializada.