Millie Bobby Brown se compromete con su novio Jake Bongiovi, quién es su prometido

Millie Bobby Brown y su novio Jake Bongiovi. Foto: AFP

La actriz británica Millie Bobby Brown y su novio Jake Bongiovi compartieron un par de publicaciones en sus cuentas de Instagram donde se juran amor por siempre, por lo que los seguidores de ambos han desatado el rumor que la pareja de famosos está comprometida.

Millie Bobby Brown, de 19 años, compartió una foto en blanco y negro donde aparecen ella y Bongiovi abrazándose, pero el detalle que llamó la atención a los seguidores fue un anillo bastante grande en el dedo de la protagonista de “Stranger Things”.

Ver más

La intérprete de “Eleven” acompañó la fotografía con un fragmento de la canción “Lover”, de Taylor Swift: “I’ve loved you three summers now, honey, I want ‘em all”, lo que se traduce como: “Te he amado tres veranos ahora, cariño, los quiero todos”.

Por su cuenta, Jake Bongiovi, compartió un par de fotografías de la pareja frente al mar donde lucen muy enamorados y acompañó las postales con el mensaje: “Forever” (Por siempre).

Ver más

¿Quién es Jake Bongiovi, el supuesto prometido de Millie Bobby Brown?

Jacob Hurley Bongiovi, nombre completo de Jake, es el tercero de los cuatro hijos del músico, Jon Bon Jovi y su esposa Dorothea Hurley, actualmente tiene 20 años y el 7 de mayo cumplirá 21.

De acuerdo con su perfil de Instagram Jake Bongiovi es un actor y productor que actualmente estudia en la Universidad de Syracuse, Nueva York, en Estados Unidos.

Ver más

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi oficializaron su romance en el verano del 2021, aunque se especula que la pareja habría empezado a salir desde unos meses antes.

Se sabe que Millie Bobby Brown y el hijo de Jon Bon Jovi se conocieron a través de Instagram y comenzaron a seguirse mutuamente y que comenzaron su relación romántica después de que la protagonista de “Enola Holmes” terminara su relación con el tiktoker Hunter Ecimovik de 23 años.