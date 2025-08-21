GENERANDO AUDIO...

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se casaron el año pasado. Foto: AFP

Millie Bobby Brown, actriz que la da vida a “Eleven” en “Stranger Things”, y su esposo Jake Bongiovi, dieron a conocer que se convirtieron en padres al adoptar a una niña.

La noticia fue compartida en redes sociales con una imagen simbólica de un árbol y el mensaje: “And then there were 3” (Ahora somos tres), lo que rápidamente generó alegría entre sus seguidores.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi inician una nueva etapa

Con tan solo 21 años, Millie Bobby Brown inicia esta nueva etapa en la que combina su faceta como actriz y productora con el deseo de formar una familia. En un comunicado, expresó: “Este verano le dimos la bienvenida a nuestra dulce niña a través de la adopción. Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso capítulo de la paternidad en paz y privacidad”.

La joven artista había manifestado en distintas entrevistas su interés en convertirse en madre a una edad temprana, siguiendo de alguna manera los pasos de su propia madre, quien también tuvo a su primer hijo a los 21 años. Esa conexión personal, comentó, le hizo sentir que era el momento adecuado para dar este paso junto a su esposo.

El camino de la pareja

Millie y Jake comenzaron su relación en 2021 y desde entonces se han mostrado discretos pero unidos en sus apariciones públicas.

En mayo de 2024 contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima en Estados Unidos y posteriormente realizaron una segunda celebración en Italia, donde estuvieron acompañados de familiares y amigos cercanos.

Este anuncio de la adopción representa un nuevo comienzo en su vida matrimonial. La pareja ha señalado que desean criar a su hija lejos de la atención mediática, priorizando la tranquilidad familiar y el desarrollo personal de la pequeña.

Entre la fama y la familia

Mientras Millie continúa su ascendente carrera en la industria del entretenimiento, también busca mantener un equilibrio con su vida personal. Para la actriz, la música, el cine y la producción forman parte de sus grandes pasiones, pero ha dejado claro que su familia se ha convertido en su prioridad.

Por su parte, Jake Bongiovi ha mostrado un perfil más reservado, aunque ha acompañado a Millie en sus proyectos y se ha convertido en un apoyo fundamental. Ahora, ambos inician un camino lleno de nuevos retos y satisfacciones, escribiendo un capítulo especial en su historia juntos.