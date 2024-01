Mimoso responde a acusaciones de violencia: “Es un problema económico”

Luis Antonio López, conocido como el “Mimoso”, respondió a las acusaciones de violencia formuladas por su aún esposa, María Elena Delfín. En un video en sus redes, el cantante rechazó las imputaciones de agresión física y psicológica, calificándolas como “graves” y asegurando que jamás se atrevería a lastimar a una mujer.

El video se trasmitió en vivo a través de Instagram; sin embargo, usuarios de redes sociales lograron grabarlo y retomarlo.

En la grabación, el “Mimoso” dio respuesta a las acusaciones de violencia, luego de que su esposa hiciera públicas las denuncias en redes sociales, detallando supuestos episodios de maltrato.

“Que Dios, en este momento, me quite la vida si yo he tocado ni a ella ni a nadie en la vida. Ésta es una acusación muy grave, muy fuerte en mi contra. Jamás en la vida me atrevería a hacerle un daño a una mujer”.

Luis Antonio López, el “Mimoso”.