Mireya Ramos. Foto: cortesía

Ganadora del Latin Grammy y nominada en varias ocasiones al Grammy estadounidense, Mireya Ramos, cantante de origen mexicano, ha marcado un camino único en la música latina. Fundadora de Flor de Toloache, el primer mariachi femenino de Nueva York, la cantante, violinista y compositora presenta Guerrera, un EP de seis temas que rinde homenaje a la fuerza femenina y a la identidad cultural.

“Este disco nació de una ruptura que tuve hace dos años y medio”, cuenta en entrevista exclusiva para UnoTV.

“Quería plasmar todas esas emociones del proceso de transformación, de sanación, de reencontrarse”, abunda al referirse a su más reciente material discográfico.

Guerrera es el primer disco de una trilogía que, dice, “rompe con las expectativas que nos imponen a las mujeres” y abre la conversación sobre salud emocional y mental.

“Mucha gente pasa por depresión o momentos de profunda tristeza y a veces no normalizamos ese tipo de conversación”, reflexiona.

Ser mujer en un género dominado por hombres

Mireya reconoce que abrirse paso en el mariachi, un género históricamente masculino, no ha sido fácil: “Siempre hay barreras que una mujer tiene que romper más allá de lo que hace un hombre”, afirma.

“Hay que estar constantemente probando que eres profesional, que sabes lo que haces”, destaca. Sin embargo, afirma que “la nueva generación piensa diferente y estamos viendo el impacto del trabajo de tantas mujeres y hombres que se unen a este movimiento”.

Para la artista, el feminismo puede expresarse “de mil maneras: a través de la música, del arte, de convivir, de echarle la mano a alguien”.

Guerrera: empoderamiento y raíces

El nuevo EP de Mireya Ramos fusiona, según sus propias palabras, amor, resiliencia y memoria en canciones como Let Go and Love (Fluir), La llama y Ni un segundo más.

“A través de este proceso siento que me he empoderado y quisiera compartir ese empoderamiento con otras mujeres, pero también con cualquier ser humano que lo necesite”, dice.

Flor de Toloache: independencia y reconocimiento en EE.UU.

Con Flor de Toloache, Mireya Ramos ha demostrado que la tradición puede convivir con la innovación.

“Empezamos en 2008 tocando en el subway de Nueva York, tocando mariachi tradicional y poco a poco integramos nuestras propias canciones”, recuerda en la entrevista.

Sus compañeras músicas, junto con ella, cuenta Mireya, financiaron su primer disco con sus presentaciones en vivo.

“Ese primer álbum fue nominado al Latin Grammy y nos abrió las puertas para colaborar con grandes artistas y eventualmente ganar el premio y ser nominadas al Grammy americano”, cuenta.

Mireya Ramos: ser latina en Estados Unidos

Aunque ha recibido aplausos, Ramos también ha enfrentado prejuicios: “Cuesta que en el círculo de la música mexicana tradicional te reciban, sobre todo viniendo de afuera. A veces me ven físicamente y piensan que no tengo raíces mexicanas”, relata.

“Llevo más de 20 años siendo mariachi tradicional, aprendí de mi papá, que es mexicano. Pero siempre hay resistencia cuando vienes de Estados Unidos. No siempre es bien recibida esa influencia”.

Para ella, sin embargo, la música es un puente: “Hay muchos mexicanos y latinos en Estados Unidos que necesitan conectar con música como la nuestra y a veces nunca hubieran escuchado mariachi si no fuera por un proyecto así”.

Lo que viene para Mireya Ramos

Mireya Ramos prepara su próximo disco, que será “todo de cumbia”, además de que ya busca colaboraciones con artistas como Mon Laferte y Natalia Lafourcade.

La música también planea una gira extensa por Latinoamérica. Mientras tanto, promociona su sencillo “Eres tú”, una bachata junto al dominicano Luis Castro, y prepara un tema en colaboración con la colombiana Goyo, que se lanzará en octubre.

“Quiero que mi música siga conectando con el público latinoamericano y abrir más puertas en México”, concluye la artista que, con su voz y su violín, sigue trazando un mapa sonoro donde tradición y diversidad se encuentran.

