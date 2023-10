¿Son con Yolanda Andrade? Diseñador reveló que tiene maletas de Verónica Castro llenas de fotos

Mitzi aseguró que tiene maletas de Verónica Castro con fotos. Foto: Cuartoscuro

La supuesta relación entre Verónica Castro y Yolanda Andrade se ha mantenido en el ojo del huracán desde que la conductora confesó su romance con la protagonista de “Rosa Salvaje”; en medio de los dimes y diretes que se armaron, Mitzy, el diseñador y examigo de Castro, dijo tener una maleta con fotografías de la actriz.

“Yo quiero pedirle a Vero que, por favor, Vero, pases por tus maletas, porque yo te las quiero entregar personalmente. En esas seis maletas encontré muchas fotos y ahí están guardadas en esas seis maletas”.

Para varios micrófonos, incluidos el de Berenice Ortiz, el popular diseñador prefirió no dar detalles de lo que muestran las fotografías. Afirmó que Verónica Castro sabía de qué estaba hablando.

“Vero sabe, se fueron por ahí de recuerdo y las tengo yo… Que pase ella a recogerlas porque sí le conviene que yo le entregue personalmente las maletas… Hay muchas cosas en esas maletas. Son seis maletas que están llenas de recuerdos”

A varios meses de las declaraciones de Mitzi, Yolanda Andrade fue cuestionada sobre las supuestas fotografías que tiene el diseñador en su poder, y aunque dijo no ser la indicada para reclamarlas, negó que el famoso pudiera exhibirlas.

“No, yo por qué voy a recoger eso. Yo no sé (qué fotos tenga). Nosotras estamos muy confiadas en el aeropuerto y no sé. Pero no creo que le haga la gachada. Si no se lo he hecho yo, menos él”.

La conductora, quien padeció fuertes problemas de salud, recordó que, en alguna ocasión, se encontraron al diseñador de las estrellas en un aeropuerto de Ámsterdam, y bromeó con la posibilidad de que pudiera haberles tomado fotos sin que se dieran cuenta.

“Sí lo vimos, Verónica y yo. Lo vimos en un aeropuerto en Ámsterdam y me dio mucho gusto verlo y se me hizo mucha coincidencia. La verdad a mí me dio mucho gusto porque éramos los únicos mexicanos que estábamos ahí, que coincidimos… No sé si Mitzi nos tomó un paparatzi, capaz. Hay que ir por esas maletas”.

Andrade consideró que Mitzi no sería capaz de publicar fotografías que pudieran dañar a Verónica Castro, pues, dijo, hubo mucho amor entre ellos.

“Ahí hubo mucho amor, una gran amistad, y es bien fácil callarle la boca a alguien con una foto o con un video. Entonces no creo que Mitzi se lo haga, yo creo que ha de tener otras cosas”.