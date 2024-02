Moenia no están interesados en usar Inteligencia Artificial para crear música

Moenia lleva tres sold out en el Auditorio Nacional. Foto: Cuartoscuro.

Moenia, con más de 25 años de trayectoria, sigue disfrutando tanto de sus procesos creativos que definitivamente no están interesados en implementar la Inteligencia Artificial para la producción de sus nuevas canciones.

Alejandro “Midi” Ortega, aseguró a Unotv.com, que uno de los placeres más grandes para la agrupación es el de componer las letras de sus nuevas canciones, musicalizarlas y que cuando logran algo que les gusta sienten una gran satisfacción.

La tecnología ha estado de su lado desde sus inicios, sobretodo a la hora de planear la producción de sus conciertos, pero el hecho de que la IA sustituya o remplace alguna etapa de su trabajo lo rechazan definitivamente.

Rechazan incursionar en géneros urbanos

El grupo mexicano de Synth-Pop tampoco tiene dentro de sus planes incursionar dentro de los corridos tumbados o regguettón pues ni siquiera es música que suelan escuchar. Por ello el también DJ rechaza la posibilidad de hacer alguna colaboración con cantantes como Peso Pluma o Bad Bunny.

Midi añadió, que no le gusta que las canciones tengan letras tan explícitas como la mayoría del género urbano, pues considera mucho “más creativo” dejar cosas a la imaginación o que sean sugerentes, como ellos lo han sido en algunas de sus canciones.

No todo es perfecto dentro de Moenia

La agrupación, conformada por Alfonso Pichardo, Jorge Soto y Midi, han sobrevivido por más de dos décadas dentro de la música, pero no todo ha sido “miel sobre hojuelas” para Moenia, pues han tenido que aprender a sobrellevar ciertas problemáticas internas, así como lidiar con las diferencias de pensamiento.

“De que nos peleamos, sí, a cada rato, pero lo que hemos sabido hacer bien es salir adelante de esas fricciones, que realmente son cosas del día al día, de estar mucho tiempo juntos o también fricciones creativas que luego pueden ser positivas si las sabes llevar. Los grupos que nosotros admiramos, casi todos se han peleado y por eso ya no existen, entonces entendimos muy bien que, por lo que sea, que a lo mejor no tengamos apoyo de los fans, o se nos acaben las ganas, este grupo se va, pero no se va a terminar por una pelea entre nosotros, eso lo tenemos muy claro”, aseguró el músico.

El integrante de Moenia dijo, que algo que les ayuda es que cada uno tiene sus propios proyectos, en donde pueden expresarse de manera libre y esto hace que existan menos problemas entre ellos.