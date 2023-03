Desde 1995 Molotov es una de las voces más feroces de la música nacional, por eso, ante una cultura de la cancelación en redes por ciertos términos y palabras, ellos sostienen que no se pueden traicionar así mismos y tampoco se cuelgan de nadie.

“De entrada no puedes quedar bien con todos y no vas a quedar bien con todos, entonces no dependen de eso, no tener ninguna pretensión en cumplir algo establecido, creo que siempre ha sido lo que nos llama la atención para hacer canciones, no es que pretendamos llamar la atención hablando de algún personaje, o de alguna situación o con algunas palabras”.

Paco Ayala, Molotov