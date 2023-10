Del panteón al cine: 5 películas de las Momias de Guanajuato que debes ver

Forman parte importante del cine de Ciencia Ficción en México. Foto: Uno TV

Las Momias de Guanajuato, desde la exhumación del primer cuerpo allá por 1865, además de convertirse en uno de los atractivos turísticos de dicho estado, gracias a su formación natural y estado de conservación, han trascendido hasta volverse una parte importante de la cultura popular mexicana.

Esto tiene mucho que ver, además de su proyección turística y giras que han hecho algunos cuerpos momificados hacia otros estados, a su llegada a otros medios, tales como el cine y la televisión.

Su aparición en la pantalla grande en la década de los 70, donde el mito de las Momias de Guanajuato compartió escena junto a figuras populares de la Lucha Libre Mexicana, como seres sobrenaturales, también las ayudó a cruzar fronteras y a convertirse en parte importante del Cine de Culto y de las Películas de Serie B en México.

Por estas razones, así como de cara al Día de Muertos, festividad en la que algunas de ellas han sido exhibidas en las calles de la capital de Guanajuato, en Unotv.com te contamos un poco de las cintas en las que, las Momias de Guanajuato, en parte de ficción, han plasmado su presencia.

Momias de Guanajuato, ¿cuáles son las películas en las que han aparecido?

“Las Momias de Guanajuato”

También conocida como “El Santo vs las Momias de Guanajuato” y “El Santo, Blue Demon y Mil Máscaras contra las Momias de Guanajuato”, a 50 años de su estreno, en febrero de 1972, es sin duda la película más famosa.

Dirigida por Federico Curiel, con guion de Rafael García Travesí, la historia del también productor Rogelio Agrasánchez, enfrentó a las momias contra tres de los personajes más representativos de la Lucha Libre Mexicana.

Cabe destacar que el Enmascarado de Plata no iba a participar en este filme, cuyas escenas en exteriores fueron rodadas en Guanajuato, sin embargo, con la inquietud de que la película no fuera bien recibida y el público no asistiera a verla, al final, Agrasánchez decidió incluirlo en la historia.

Cabe mencionar que ellos no fueron los únicos luchadores profesionales que aparecieron en el largometraje. Tinieblas fue quien personificó a Satán, un luchador que, en el pasado, fue derrotado por un ancestro de El Santo, sin embargo, juró regresar para vengarse, por lo que las momias comienzan a “volver a la vida”.

“El Santo vs. las Momias de Guanajuato” ayudó a catapultar a la popularidad a este tipo de películas en las que los luchadores se convirtieron en una especie de justicieros. Además de que por lo menos dos cintas más con esta temática le siguieron, pero no tan populares como esta.

Ver más Póster de “El Santo vs las Momias de Guanajuato” (1970)

Dir. Federico Curiel pic.twitter.com/ZPsrxc6qth — THE WILD SPACE (@The_WildSpace) September 15, 2020

“El robo de las Momias de Guanajuato”

Con guion de Francisco y Miguel Morayta y bajo la dirección de Tito Novaro, esta coproducción de México y Guatemala fue protagonizada por Mil Máscaras junto a Blue Ángel y otro que también haría historia en el deporte, El Rayo de Jalisco.

El filme de 1972 no perdió su toque de ciencia ficción, ya que, en esta ocasión, las momias serían resucitadas por el conde Cagliostro, que ha vivido por 200 años y quien, junto al científico Raymonds, pretenden apoderarse del mundo.

Para eso, necesitan un mineral que se encuentra en una mina, conocida por las momias, pero el trío de luchadores se los impedirá.

Ver más 02 08 1972 se estrena la película "El Robo de las Momias de Guanajuato". pic.twitter.com/Xgduzfaxr2 — Rosali (@Rosa_sol) August 2, 2022

“El castillo de las Momias de Guanajuato”

En 1973 y una vez más dirigida por Tito Novaro, con guion suyo y de Laura Marchetti, las momias volvieron a protagonizar una película en la que una vez más se enfrentarían a Blue Ángel, quien haría equipo con Tinieblas y el luchar Superzan.

En esta ocasión, con más elementos de terror, el principal antagonista sería doctor Tanner, quien rapta a su colega, el doctor Simons y a su hijo, para que le injerte un corazón artificial. Una vez hecho esto, Tanner lo invita a una misa negra en la que aparecen varias momias, quienes después, buscando sangre para él, causarían destrozos en la ciudad.

Ver más The Castle of Mummies of Guanajuato (El castillo de las momias de Guanajuato) (1973, Mexico / Guatemala) pic.twitter.com/OZLR54MnEz — ★ Attack from Planet B ★ (@attackplanetb) August 18, 2015

“Capulina contras las momias” (El terror de Guanajuato)

Las Momias de Guanajuato, no sólo forman parte del cine de terror, también han incursionado en el cine cómico junto a uno de los comediantes más reconocidos del cine mexicano, Gaspar Henaine “Capulina”.

En el filme de 1973, dirigido por Alfredo Zacarías, el cómico da vida a un taxista quien hace que un pasajero pierda su viaje en tren, por lo que se ofrece a llevarlo hasta su destino, Guanajuato. Sin embargo, este pasajero busca a las momias para descubrir el secreto de la vida.

“La leyenda de las Momias de Guanajuato”

Fue en 2014 cuando las momias saltaron al cine animado, como secuela de las cintas “La leyenda de la nahuala” y “La leyenda de la Llorona“, obviamente enfocándose al público joven.

La película de animación mexicana, producida por Ánima Estudios, con guion de Ricardo Arnaiz y dirigida por Alberto Rodríguez, llegó a las salas de cine el 30 de octubre de dicho año y posteriormente, fue nominada en la categoría de Mejor película en los Premios Platino de 2015.

[No te vayas sin leer: Conoce estos 5 museos de momias en México]