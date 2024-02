Mon Laferte agradece a Pati Chapoy por escandalizarse con su video: “Gracias por tratarme pésimo”

La cantante Mon Laferte agradeció que la conductora de televisión Pati Chapoy se escandaliza y criticara el video de la canción Pornocracia porque la polémica que se generó le permite a su música tener un alcance mayor.

En conferencia de prensa para presentar la gira “Autopoiética Tour”, que la chilena llevará por varias partes de México y Estados Unidos y América Latina, aprovechó el micrófono para hablar sobre la polémica respecto al video de su canción que suma más de 6 millones de visualizaciones en YouTube.

“A mí me divirtió mucho hacerlo (el video) igual no me quejo de la polémica porque tiene muchísimas visualizaciones y así más gente escucha mi música y yo feliz con eso. Así que gracias a Pati Chapoy por tratarme pésimo como siempre, pero hace que la gente vaya a ver más el vídeo, así que le doy las gracias”.

Mon Laferte