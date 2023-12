Mon Laferte asegura que tiene 40 años y se dio cuenta que puede hacer lo que se le la gana

Mon Laferte lanzó el disco “Autopoiética” el cual cuenta con catorce canciones que exploran gran diversidad de ritmos e influencias que van desde el trip hop hasta la salsa, a lo que la cantante declaró que llegó a un momento de su vida de hacer lo que se le da la gana.

En entrevista con Uno TV durante la alfombra verde por el décimo aniversario de Spotify, la cantante mexicana de origen chileno declaró que tras cumplir 40 años decidió hacer este disco de esta manera.

“Llegar a cumplir 40 años y me sentí como con el derecho de hacer lo que se me dé la gana. Entonces me puse a explorar la música que me gusta, que me interesa; a mí me gusta mucho la música distint, o sea soy melómana, no tengo placeres culpables, siento que toda la música tiene lo suyo, entonces junté todos los universos que me interesan, los metieron en una licuadora y ahí está, ahí está el álbum”.

