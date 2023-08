Mon Laferte expresa su admiración a Lana del Rey tras conocerla

Mon Laferte compartió fotos de su encuentro con Lana del Rey. Foto: IG @monlaferte

Lana del Rey reunió a más de 120 mil personas durante los dos conciertos que dio en el Foro Sol de la Ciudad de México y entre ellas se encontraba la cantante Mon Laferte.

Ver más Lana del Rey cantó Cinnamon Girl en México, definitivamente somos los favoritos de Dios (o sea Lana) pic.twitter.com/zWUwCvb8Jh — Aileen Ruiz (@Aileendruiz) August 16, 2023

Mon Laferte fue una de las miles de personas que disfrutaron de los conciertos de Lana del Rey donde interpretó varios de sus éxitos como “Videogames”, pero además tuvo la oportunidad de conocerla en su camerino.

[TE PUEDE INTERESAR: Caída masiva en concierto de Lana del Rey en CDMX causa lesiones y conmoción]

La cantante chilena, nacionalizada mexicana, a través de sus redes sociales, compartió su emoción por conocer a una de sus cantantes favoritas, a quien le dijo que era una diosa.

Ver más

La intérprete de “Tu falta de querer” y Lana del Rey protagonizaron un encuentro lleno de elogios donde Mon Laferte no paró de elogiar a la cantante, pero la originaria de Nueva York no se quedó atrás y le expresó lo buena cantante que le parece y hasta trató de hablarle en español a través de algunas de las frases que intercambiaron.

“Te amo, te amo mucho”, le dijo Mon a Lana mientras la miraba fijamente y la tomaba de las manos, a lo que del Rey contestó recíprocamente, expresando que ella también la amaba en español.

Ver más MON LAFERTE Y LANA DEL REY JUNTAS 😭 pic.twitter.com/KryImW1L8W — Gersa (@g0od_boy3) August 17, 2023

“You´re so good, so good (Eres tan buena, tan buena)”, indicó la cantante estadounidense, mientras la chilena no daba crédito de tenerla frente a sí: “Qué emoción, no puedo creer que te estoy conociendo, eres una diosa”, dijo mientras acariciaba y besaba la mano de Lana, sin embargo, la artista no aceptó dicho halago, demostrando la gran sencillez que la caracteriza.

Foto: Ig @monlaferte

La interprete de “Amárrame” también publicó varias imágenes donde sale posando con Lana de Rey recibiendo cientos de elogios por parte de los fans de ambas artistas.

La sencillez que demostró Lana del Rey por su paso por México quedó evidenciado cuando se tomó fotos con sus fans que la encontraron en varias partes de la CDMX, como Coyoacán o la colonia Roma.