“Se llevaron cadenas y dinero”: Mona y Geros denuncian nuevo asalto a su casa; se robaron 2 millones de pesos

Marisol y Gerónimo, mejor conocidos en redes sociales como Mona y Geros, denunciaron el robo a su casa en León, Guanajuato, de donde son originarios. De acuerdo con la pareja de influencers, este hurto sería el segundo. Informaron que los ladrones se habrían llevado dos millones de pesos.

“La primera vez que me robaron a mí, me quedó de experiencia, yo ya no manejo efectivo, yo pura tarjeta y todo mi dinero está en el banco. El que sí tenía era Geros porque la había pagado unos carros que él había vendido y gente que le debía le pagó… Se llevaron sus cadenas y dinero en efectivo. Se llevaron 2 millones de pesos”.

Mona