Mónica Naranjo se retira temporalmente de la música por problemas de salud, pero asegura que volverá

Mónica Naranjo informó que tiene problemas en el sistema digestivo, por lo que tendrá que guardar reposo por algunos meses. Foto: Getty Images

La cantante española Mónica Naranjo anunció, a través de sus redes sociales, que hará un alto en su carrera musical y suspenderá todas las presentaciones que tenía programadas para los próximos meses de octubre y noviembre debido a problemas de salud, pero asegura que regresará a los escenarios a finales de año cuando visite Chile.

Ver más

La intérprete de “El amor coloca”, y una de las cantantes más relevantes de la música en español, explicó a detalle la difícil situación por la que está atravesando, “Queridos todos. He querido escribirles una carta personalmente. A veces la vida te coloca un obstáculo inesperado y, cuando todo va bien, te falla una bujía y hay que pasar por el taller”.

La cantante, de 48 años, detalló, a su casi millón de seguidores en Instagram, toda la situación: “y esto es lo que le ha pasado a esta que les escribe. Mi sistema digestivo lleva tiempo dándome guerra y ya he tenido que pasar por el taller a que ajusten alguna tuerca, porque amenazaba incluso con afectar a mi instrumento vocal”.

Naranjo aseguró que su dolencia no es grave y expresó que “sin ser nada especialmente grave, que no quiero que nadie se preocupe en exceso, el consejo de mi equipo médico es que tengo que guardar un par de meses de recuperación y, aunque no quería, tengo un equipo que me quiere mucho y que han obligado a parar a pesar de mis rugidos (porque una diva, a veces, es complicada cuando las cosas no salen como una quiere)”.

Ver más

“Toda mi agenda profesional de septiembre y octubre ha sido anulada”, confirmó Mónica con cierta resignación. Además de cancelar sus conciertos, la española canceló todos los “actos promocionales y profesionales”. “Tampoco podré arrancar gira en octubre en España al no poder acudir a ningún ensayo, ni preparar el espectáculo que os merecéis”, aseveró.

“Aunque una no elige cuando le pasan estas cosas, lo que uno sí elige es cómo afrontarlo. Yo lo hago con la mayor de las ilusiones por volver a reencontrarnos y subirme encima de un escenario a finales de año. Les prometo que el abrazo será aún más fuerte cuando podamos vernos”, finalizó.