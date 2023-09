“No es verdad”: Mónica Noguera niega ser la tercera en discordia entre Erik Rubín y Andrea Legarreta

Mónica Noguera es amiga de Erik Rubín y Andrea Legarreta. Fotos: Getty Images

La conductora Mónica Noguera puso fin a los rumores que, aseguran, fue la causante de la separación entre Erik Rubín y Andrea Legarreta, quien vivió la muerte de su madre.

Mónica Noguera niega ser la tercera en discordia entre Erick Rubín y Andrea Legarreta

En una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, la conductora, quien fue vecina de Luis Miguel, señaló que mantiene una relación con Erik Rubín, pero no sentimental.

“Erik es mi amigo, pero tampoco es que hablemos a diario, somos amigos cordiales”, expresó Mónica Noguera.

Mónica Noguera, quien vivió un momento incómodo por parte de Juan Soler, dijo estar triste por este rumor, ya que Erik Rubín, al igual que Andrea Legarreta, pasan por momentos difíciles.

“No los dejan descansar. A mí me dio tristeza por su situación y la muerte de su madre. Yo conozco a esa familia y esto es un trancazo para todos porque no es cierto”, señaló la expareja de Fer Olvera, quien es el vocalista de Maná.

Finalmente, la conductora, quien llegó a pensar en el sucidio, dijo estar muy enamorada de su novio, por lo que no mantiene ninguna relación con el intérprete de “No Para de Llover”.

“Mi novio es amigo de Erik, me dijo: ‘todos sabemos la verdad´. No hay tema que extender. No es verdad. No hay nada que aclarar”, puntualizó Mónica Noguera.

Javier Ceriani y Elisa Beristain, del programa “Chisme No Like”, aseguraron que la ex de Memo del Bosque había sido la tercera en discordia entre Andrea Legarreta y Erik Rubín.

¿Quién es Mónica Noguera?

Mónica Noguera Flores, es una periodista, actriz y conductora, quien nació el 27 de febrero de 1971 en la Ciudad de México, por lo que, actualmente, tiene 52 años.

A lo largo de su trayectoria, principalmente en televisión, ha destacado en la conducción de programas como “Top 5”, de Telehit, y “De Primera Mano”, al lado de Gustavo Adolfo Infante.

Además, gracias a su porte, belleza y carisma, Mónica Noguera llegó a ser siete veces presentadora de los “Premios Billboard”, mismos que se realizan en Estados Unidos.

Actualmente, la ex de Fer Olvera, de Maná, forma parte del noticiero de Francisco Zea, en Imagen Televisión, luego de su salida del matutino “Sale el Sol”.