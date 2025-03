Mónica Noguera rompe en llanto al hablar de Memo del Bosque; le pidió que la esperara

GENERANDO AUDIO...

Mónica Noguera, expareja de Memo del Bosque. Foto: Cuartoscuro

A días de que la salud de Memo del Bosque causara preocupación, Mónica Noguera, su exesposa, rompió en llanto tras hablar del productor de televisión, a quien le pidió esperarla a su regreso de Israel.

“Sí, está complicado y ahorita irme. Le pregunté ‘¿tú qué crees? Porque si no me quedo…’. Pero bueno, voy y cualquier cosa sé que va a estar bien… sabes qué le dije: ‘espérame porque te voy a llevar un mousse que nunca has probado en tu vida. Te quedas ahí y me esperas’”, confesó Mónica Noguera

En entrevista con Grupo Fórmula, Mónica Noguera confesó que tiene una buena relación con la familia de Memo del Bosque y, aseguró que los hijos del productor se encuentran muy tristes.

“Me duelen mucho los nenes y ver ese video y los conozco y sé sus expresiones y los veo tristes a los tres. Ves a Luca acariciándolo, a Coco destrozada, como todos, y a Luna protegiendo a Coco, es un contexto que, cuando los conoces, sabes. Y Vica atrás”.

La conductora de televisión aseguró que mantuvo comunicación con Vica Andrade, actual esposa de Memo del Bosque, a quien le pidió consejo para saber si salía de viaje o mejor lo aplazaba.

“Hace rato hablé con Vica y le dije ‘¿tú crees que me quedo?’. Está bien complicado para mí y yo no soy víctima aquí. Yo ahorita, voy a un viaje y tengo que hacer esto por trabajo, pero le dije ‘¿me quedo?, ¿qué hago? Sólo dime’ y me dijo: ‘Ve, ve y haz tu trabajo y todo va a estar bien’”.

Mónica Noguera confesó que su salida del país le causaba dolor por la situación que vive la familia de Memo del Bosque, a quienes, consideró, como su propia familia.

“Es mi hermano, los nenes son mi familia, Vica es mi familia. Memo es mi hermanito… me duele irme también ahorita”.