¿Fin de un romance? Montserrat Oliver estaría al borde del divorcio por Yolanda Andrade

En medio de los fuertes rumores, la reconocida presentadora Montserrat Oliver y la modelo Yaya Kosikova se encuentran en el ojo del huracán. Debido a los señalamientos que sugieren que su relación está atravesando una crisis matrimonial, la cual involucra a la también conductora Yolanda Andrade como la tercera en discordia.

Según lo contado por Emilio Morales, publi-relacionista, en el programa de YouTube de la periodista Inés Moreno, la pareja podría estar al borde de la separación.

Los rumores han surgido a raíz de una serie de especulaciones sobre la cercana amistad entre Montserrat Oliver y Yolanda Andrade. La cual se ha mantenido en el centro de atención mediática durante los últimos meses debido a la enfermedad de Andrade.

Las conductoras de televisión han trabajado juntas en la emisión del programa Montse & Joe, que ha permanecido al aire por más de 22 años. Sin embargo, la salud de Yolanda Andrade le ha impedido realizar algunas transmisiones del programa de televisión.

En esta ocasión la conductora se vio al filo de la muerte y aún continúa luchando por superar la enfermedad del aneurisma. Montserrat Oliver ha continuado apoyando incondicionalmente a su amiga, por lo que ha dado lugar a diversas especulaciones sobre la naturaleza de su relación debido a que ha pasado demasiado tiempo junto a Yolanda.

“Yaya ya le dijo a Montserrat: ‘ya no puedo, resuelve tu problema con Yolanda. Pero no me está gustando esta forma’… Están analizando lo del divorcio, no es el momento; sin embargo, ya se tocó el tema”.

Emilio Morales