Montserrat Oliver revela que perdió parte de la vista por un infarto en el nervio óptico

Montserrat Oliver sorprendió al revelar que perdió parte de la visión en uno de sus ojos debido a un infarto en el nervio óptico central, un problema irreversible que la afectó desde hace más de 15 años.

Fue hace unos días que la presentadora Montserrat Oliver fue anunciada como socia de un centro de diagnóstico y de cirugía oftalmológica llamado “Salud a la vista”, por lo que en entrevista con TVNotas decidió contar un difícil momento en uno de sus ojos.

“Se me hace algo muy hermoso este proyecto. La gente tendrá la posibilidad de hacerse un diagnóstico oftalmológico o una cirugía muy necesaria, sin importar que sea de bajos recursos”, detalló.

Además contó que tuvo dos problemas fuertes en la vista, el primero de ellos hace 15 años haciendo ejercicio en Ciudad de México.

“De la nada sentí como si alguien me hubiera tomado una foto con flash. Me ardió muchísimo esta parte del ojo (señala el costado del ojo derecho)”.

Más tarde, los médicos le informaron que había sufrido un infarto en el nervio óptico central, lo que le provocó pérdida parcial de la visión.

“Me nubló y perdí parte de la vista. Por ejemplo, si comienzo a maquillarme este ojo, ya no veo lo que me maquillo. No hubo recuperación ni vuelta atrás. Veo borroso de un ojo, solo un poquito. Tampoco es que sea completo”, detalló.

Además, reveló que recientemente vivió otro susto relacionado con su salud ocular mientras cortaba el pasto en su rancho, una partícula extraña le entró al ojo y no encontró atención especializada de inmediato pero no habían oftalmólogos disponibles. “Tuve que ir a emergencias y lamentablemente no tenían la maquinaria adecuada para atenderme. Me dijeron que me rasgué el ojo por la basura que me entró. Gracias a Dios, me lo curaron y todo está bien”.

La también modelo concluyó con una reflexión: “Literalmente, en un abrir y cerrar de ojos podrías perder la vista”.

¿Qué es un infarto ocular, la afección que sufrió Montserrat Oliver?

El infarto ocular ocurre cuando se obstruyen las arterias que irrigan la retina, la parte del ojo que percibe la luz y envía señales al cerebro para formar imágenes. Esto suele suceder cuando un coágulo de sangre bloquea la arteria central de la retina.

Uno de los síntomas más comunes es la pérdida repentina de la visión en el ojo afectado, aunque también puede manifestarse con dolor intenso, visión borrosa o manchas fijas en el campo visual.

Existen distintos tipos de infartos oculares, entre los más frecuentes se encuentran:

Neuropatía óptica isquémica anterior

Obstrucción de la arteria central de la retina

Trombosis de la vena central de la retina

Esta condición suele requerir atención médica urgente, ya que, como en el caso de Montserrat Oliver, puede provocar daños permanentes si no se trata de inmediato.