Morten Harket, vocalista de A-ha, padece Parkinson

Morten Harket dio la noticia a través de un comunicado. Foto: AFP

Morten Harket, vocalista de la icónica banda noruega A-ha, reveló públicamente que padece la enfermedad de Parkinson. La noticia fue confirmada por el propio cantante de 64 años, causando sorpresa entre sus seguidores y la industria musical.

“Es un diagnóstico que me cambió la vida, pero lo enfrento con calma”, declaró Harket, quien es conocido mundialmente por su potente voz en éxitos como Take On Me. Aunque su estado es aún inicial, el cantante explicó que ya ha notado algunos síntomas que afectan su movilidad y habla.

¿Cómo enfrenta Morten Harket su diagnóstico?

Morten Harket aseguró que el diagnóstico de Parkinson no ha detenido por completo su actividad artística. De hecho, explicó que intenta mantenerse activo y seguir conectado con la música, aunque ya no puede presentarse con la misma intensidad de antes.

“Hay días buenos y días no tanto. Pero sigo cantando, componiendo y viviendo”, expresó el artista. Aseguró que cuenta con un equipo médico que lo ayuda a sobrellevar los síntomas, y que ha adoptado cambios en su rutina diaria para mantener su salud lo mejor posible.

¿Qué es la enfermedad de Parkinson?

El Parkinson es un trastorno neurodegenerativo progresivo que afecta principalmente el movimiento. Provoca síntomas como temblores, rigidez muscular, lentitud y, en algunos casos, dificultad para hablar o tragar.

Aunque no tiene cura, existen tratamientos que ayudan a controlar los síntomas, como medicamentos, terapias físicas y en algunos casos, cirugía. En el caso de Morten Harket, el diagnóstico se realizó en una etapa temprana, lo que permite un mejor manejo de la enfermedad.

A-ha sigue en pie, aunque con cambios

La banda A-ha, famosa por su sonido synth-pop de los años 80, no se ha disuelto. Sin embargo, en los últimos meses sus presentaciones se han reducido. En algunos conciertos recientes, Harket ha permanecido sentado durante gran parte del show o ha dejado que sus compañeros lo acompañen más activamente en el escenario.

El grupo lanzó su más reciente álbum en 2022 y tenía planeado una serie de conciertos para este año, pero algunos han sido pospuestos o adaptados por el estado de salud de su vocalista.

¿Cuál es el futuro de Morten Harket?

Aunque Harket ha dicho que no planea retirarse completamente, reconoce que su participación en eventos y grabaciones será más limitada. Por ahora, su objetivo es mantener la mejor calidad de vida posible y seguir compartiendo música con sus seguidores.

“No tengo miedo. Solo tengo muchas ganas de vivir bien lo que venga”, concluyó el cantante.