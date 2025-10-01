“Mr. Scorsese”: el nuevo documental sobre el maestro del cine

GENERANDO AUDIO...

El documental sobre Martin Scorsese se estrena el 17 de octubre. Foto: Especial

Apple TV+ presentó el tráiler de “Mr. Scorsese”, un documental de cinco episodios, dirigido por la cineasta Rebecca Miller y que se estrena el 17 de octubre. La serie ofrece un acercamiento íntimo y profundamente al director Martin Scorsese, una de las figuras más influyentes y enigmáticas de la historia del cine, con acceso a material inédito y entrevistas a profundidad con quienes mejor lo conocen.

El adelanto invita a adentrarse en el corazón emocional de esta docuserie, donde Scorsese reflexiona sobre la naturaleza humana y la eterna lucha entre el bien y el mal, temas que han marcado tanto su vida como su obra.

¿De qué trata “Mr. Scorsese”?

“Mr. Scorsese” es un retrato cinematográfico que explora las múltiples facetas de un visionario que redefinió el séptimo arte y con acceso exclusivo a los archivos privados del director.

La serie se construye a partir de extensas conversaciones con él mismo, además de testimonios de amigos, familiares y estrellas como Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Robbie Robertson, Thelma Schoonmaker, Steven Spielberg, Sharon Stone, Jodie Foster, Paul Schrader, Margot Robbie, Cate Blanchett, Jay Cocks y Rodrigo Prieto. También participan sus hijos, su esposa Helen Morris y amigos de la infancia.

Dirigido por Rebecca Miller, el documental revela cómo las experiencias personales de Scorsese moldearon su inconfundible visión artística, sorprendiendo al mundo con cada película gracias a su originalidad.

Desde sus cortometrajes como estudiante en la Universidad de Nueva York hasta sus obras más recientes, “Mr. Scorsese” recorre los temas que han obsesionado al cineasta durante toda su carrera, consolidándolo como un creador que transformó para siempre la forma de contar historias en el cine.

Martin Scorsese: el cineasta que redefinió el séptimo arte

Martin Scorsese es considerado uno de los directores más influyentes en la historia del cine contemporáneo. Hijo de inmigrantes italianos y criado en el barrio de Little Italy.

La infancia de Scorsese estuvo marcada por la religión, la violencia callejera y la cultura popular neoyorquina inspiró gran parte de su obra. Su estilo se distingue por el uso de movimientos de cámara innovadores, montaje enérgico, música poderosa y una exploración constante de la moralidad, la culpa y la redención.

A lo largo de más de cinco décadas de carrera, Scorsese ha dejado clásicos inmortales:

“ Taxi Driver ” (1976), un retrato crudo de la alienación urbana

” (1976), un retrato crudo de la alienación urbana “ Raging Bull ” (1980), la biografía visualmente impactante del boxeador Jake LaMotta

” (1980), la biografía visualmente impactante del boxeador Jake LaMotta “ Goodfella”s (1990), considerada la obra maestra definitiva sobre la mafia

(1990), considerada la obra maestra definitiva sobre la mafia “ Casino ” (1995), que amplía su mirada sobre el crimen organizado en Las Vegas

” (1995), que amplía su mirada sobre el crimen organizado en Las Vegas “ The Departed ” (2006), con la que ganó el Oscar a Mejor Director

” (2006), con la que ganó el Oscar a Mejor Director “The Irishman” (2019), una meditación sobre el paso del tiempo y la lealtad en el mundo criminal

Además, ha incursionado en documentales musicales, sobre The Rolling Stones, Bob Dylan o George Harrison, y es defensor incansable de la preservación cinematográfica a través de The Film Foundation.

Scorsese no solo ha creado películas memorables, también ha inspirado a generaciones de cineastas, consolidándose como una voz imprescindible que sigue explorando los dilemas éticos y humanos desde el poder del cine.