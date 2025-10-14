MTV apagará sus canales musicales tras más de cuatro décadas de historia

GENERANDO AUDIO...

MTV apagará sus canales musicales. Foto: Shutterstock

Después de más de cuatro décadas marcando a generaciones con videoclips, cultura pop y programas emblemáticos, MTV confirmó el cierre definitivo de sus canales musicales el próximo 31 de diciembre de 2025.

La decisión fue anunciada por Paramount Global, empresa matriz de MTV, como parte de una reestructuración global que busca concentrar sus esfuerzos en plataformas digitales y servicios de streaming, dejando atrás las señales de televisión lineal dedicadas exclusivamente a la música.

Los canales que dejarán de existir

Según información de la revista NME, los canales que se apagarán son:

MTV Music

MTV 80s

MTV 90s

Club MTV

MTV Live

En el Reino Unido, estos canales cesarán transmisiones el 31 de diciembre de 2025, y se espera que el ajuste se replique progresivamente en otros territorios de Europa, Australia y América Latina.

Por qué MTV tomó esta decisión

De acuerdo con la BBC, esta medida forma parte de una reestructuración financiera de Paramount Global tras su fusión con Skydance Media, la cual incluye una reducción de costos estimada en 500 millones de dólares, es decir poco más de 9 millones de pesos mexicanos.

En agosto, cerró Paramount Television Studios, que producía series como el thriller de acción Jack Ryan y la serie de aventuras infantil The Spiderwick Chronicles.

Los despidos también afectaron a las producciones de MTV en el Reino Unido, donde los programas originales Gonzo y Fresh Out UK fueron cancelados.

Según los últimos índices de audiencia de Barb, los canales de música de MTV siguieron atrayendo audiencias modestas en el Reino Unido. MTV Music tuvo 1.3 millones de espectadores en julio, y MTV 90s atrajo a 949 mil.

La marca también seguirá teniendo presencia en las redes sociales y en el servicio de streaming de Paramount, Paramount+.

¿Qué pasará con MTV?

Aunque los canales musicales desaparecerán, el canal principal MTV continuará transmitiendo, pero con una programación centrada en entretenimiento, realities y cultura pop, una transformación que la marca ya había iniciado en la última década.

Por ahora, el cierre aplica principalmente a Europa y Oceanía, mientras que en América Latina, incluido México, no se ha confirmado una fecha exacta, aunque se prevé que la medida llegue eventualmente a la región.

Un legado que marcó generaciones

Lanzada en 1981 con el lema “I want my MTV”, la cadena revolucionó la industria musical al convertir el videoclip en una forma de arte y un vehículo de promoción global. Fue el espacio donde artistas como Madonna, Nirvana, Britney Spears, Michael Jackson o Aerosmith alcanzaron fama mundial.

Programas icónicos como MTV Unplugged, TRL (Total Request Live) y Headbangers Ball definieron la identidad visual y sonora de varias generaciones.

Con el apagón de sus canales musicales, MTV cierra un ciclo histórico que transformó la manera de consumir música.