Las estrellas que deslumbraron en la alfombra roja de los MTV VMAs 2025 – Foto: AFP

Los MTV Video Music Awards 2025 (MTV VMAs 2025) vio deslumbrar a múltiples artistas invitados como Ricky Martin y Sabrina Carpenter, quienes liberaron su faceta más atrevida de la moda, pues estos premios celebran la creatividad tanto en los videos musicales como en los atuendos de sus estrellas.

Artistas como Tate McRae y Lenny Kravitz encantaron al público con sus propuestas, transitando entre lo elegante y lo experimental. Incluso, Lady Gaga no perdió la costumbre de generar sorpresa entre los aficionados de la música que celebran a los mejores videoclips del año.

Las mejor vestidas de los MTV VMAs 2025

Sabrina Carpenter

La cantante Sabrina Carpenter llegó a la alfombra roja de los MTV VMAs con un vestido de encaje rojo semitransparente de Valentino y los brazos envueltos en un pañuelo lila de caribú.

Carolina González se encargó de su maquillaje, Evanie Frausto fue la encargada de su peinado y Zola Ganzorigt le hizo las uñas.

Foto: AFP

Ariana Grande

Ariana Grande, intérprete de ‘Eternal Sunshine’ y otros éxitos, se alió con el estilista de celebs A-list y trabajaron con la firma de lujo italiana, Fendi, para un vestido de polka dots.

La cantante llegó a la alfombra roja de los MTV VMAs con un vestido negro de lunares blancos con un escote que se extendió a un top ceñido y decorado por una banda de olanes alrededor de su cintura en color rosado y puntos oscuros.

Foto: AFP

Paris Hilton

Una de las sorpresas de la noche en los MTV Video Music Awards fue la presencia y porte de Paris Hilton, socialité que respetó a cabalidad la esencia de los premios.

Su vestido, negro con llamas doradas, fue de lo más subversivo que se presentó en la alfombra roja de este domingo. El rock y la moda de los años 2000 fue evocada por Hilton.

Foto: AFP

Tate McRae

Contrario a lo que Paris Hilton llevó a la alfombra roja de los MTV MVAs 2025, la cantante canadiense Tate McRae evocó elegancia pura con un vestido blanco transparente que deslumbró a los usuarios de redes sociales.

Foto: AFP

Lady Gaga también deslumbra con su espectacular look

Desde muy temprano, Lady Gaga comenzó a cosechar premios. Subida en el escenario, lució uno de sus usuales atuendos extravagantes. Esta vez apareció completamente de negro con olanes sumamente marcados.

Cabe destacar que la cantante, que recientemente lanzó un videoclip grabado por Tim Burton en Xochimilco, es una de las estrellas a seguir en los premios de esta noche.

Foto: AFP

Los mejor vestidos de los MTV VMAs 2025

Ricky Martin

Ricky Martin, cantante puertorriqueño, no solo derrochó sensualidad con su camisa abierta, sino que recibió el primer premio Latin Icon Award en los MTV VMAs 2025, en el estadio UBS de Elmont, Nueva York.

Foto: AFP

Lenny Kravitz

Lenny Kravitz tiene 61 años, es por eso que los usuarios de redes sociales no han dejado de alabar el estilo del cantante y actor. En la alfombra roja de los MTV Music Awards 2025, lució un saco de cuadros abierto que dejaba ver su abdomen. El pantalón combinado completaba el look.

Foto: AFP

J Balvin

J Balvin siguió la tendencia de los conjuntos a cuadros, aunque el colombiano no lo usó abierto y, contrario a Lenny Kravitz, sí usó una prenda debajo del blazer.

De esta manera, la legión latinoamericana se encargó de dejar boquiabiertos a los espectadores de los MTV VMAs 2025.

Foto: AFP

¿Qué son los MTV Video Music Awards?

Los MTV Video Music Awards 2025 se celebran hoy, domingo 7 de septiembre, en el UBS Arena de Elmont, Nueva York.

Hasta el momento, la ceremonia ha ofrecido cerca de tres horas de música, premiaciones y presentaciones en vivo que han mezclado artistas latinos con las estrellas más grandes de la industria estadounidense.

Lady Gaga, Bad Bunny y Kendrick Lamar lideraron las nominaciones de este año. Adicionalmente, se anunció que la cantante haría una presentación especial para esta noche.