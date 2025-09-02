Muere Alberto Padilla, periodista mexicano, en Costa Rica

GENERANDO AUDIO...

Murió el periodista mexicano Alberto Padilla. Foto: Getty

El periodista mexicano Alberto Padilla murió en Costa Rica, a los 60 años de edad. A través de medios de comunicación trascendió que se encontraba en una reunión con amigos, cuando repentinamente se desvaneció.

El periodista, exanalista de CNN en Español, fue trasladado hacia el Hospital Cima, en la ciudad de San José, donde recibió la atención necesaria; sin embargo, luego de unas horas finalmente perdió la vida.

¿Qué se sabe de la muerte del periodista mexicano Alberto Padilla?

Extraoficialmente, se reportó en medios que el periodista mexicano Alberto Padilla murió a consecuencia de un ataque al corazón. Hasta el momento, no se ha compartido de manera oficial la causa de su fallecimiento.

Lo que se sabe del caso

El deceso ocurrió durante la noche del viernes 29 de agosto y posteriormente, fue confirmado el 30 de agosto. La emisora CRC 89.1 Radio, en Costa Rica, fue la primera en informar sobre el fallecimiento del comunicador.

Como respuesta a la publicación de CRC 89.1 Radio, el programa “A las cinco con Alberto Padilla” compartió lo sucedido. Más tarde, casi al mediodía del sábado 30 de agosto, hizo una publicación especial:

“A nuestro compañero, amigo y hermano Alberto Padilla, tu memoria vivirá para siempre entre quienes tuvimos el honor de conocerte, gracias por tu amistad y por todos los momentos compartidos, nunca te olvidaremos.” “A las cinco con Alberto Padilla”

¿Quién fue Alberto Padilla?

Alberto Padilla nació el 9 de enero de 1965 en Monterrey, Nuevo León. Se graduó en Estudios Internacionales por la Universidad de Monterrey y más tarde concluyó un Programa de Alta Gerencia en el INCAE Business School de Costa Rica.

Inició su carrera en Monterrey como conductor de radio y televisión. Produjo y presentó Línea Financiera en Televisión Azteca, considerado el primer programa económico del país. También trabajó en Canal 28 y Radio Nuevo León, antes de trasladarse a la Ciudad de México, donde fue reportero y colaborador para CNN World Report.

Trayectoria en CNN

En 1997 se incorporó a CNN en Español. Fue conductor del noticiero Economía y Finanzas, el único de alcance continental en español especializado en negocios y economía.

Entrevistó a líderes globales como Bill Gates, Michael Dell, Donald Trump y presidentes de organismos multilaterales como el FMI y el BID. En ocasiones sustituyó a Glenda Umaña y Daniel Viotto en programas emblemáticos. En 2011 salió de CNN tras diferencias con el nuevo directorio.

En 2013 condujo en Infobae TV y en 2018 estrenó “A las 5 con Alberto Padilla” en Radio CRC, Costa Rica, donde dejó un legado como referente del periodismo económico latinoamericano.