Reina de belleza murió a los 20 años en trágico accidente | Foto: Getty Images

Alondra Marianela Hernández Pérez, reina de belleza en Guatemala, falleció a los 20 años tras un accidente de motocicleta, según reportes de la prensa guatemalteca. El Certamen Reina Departamental de San Marcos confirmó su muerte y envió sus condolencias a los familiares de la joven concursante.

“Reina Departamental de San Marcos lamenta la partida de Marianela Hernández Pérez, Señorita La Blanca 2023 (…) Enviamos nuestras condolencias a su madre y hermanos hasta Chiquirines, La Blanca. Descanse en paz”. Certamen Reina Departamental de San Marcos

¿Qué le pasó a Alondra Marianela Hernández?

Alondra Marianela Hernández sufrió un accidente al conducir a bordo de una motocicleta, vehículo que usaba para ir a su lugar de trabajo, según informó el periodista Julio Fuentes de la cadena guatmelateca Radio Punto, el martes 26 de agosto.

El accidente sucedió en jurisdicción de Aldea Los Encuentros en Coatepeque, Quetzaltenango y sus familiares, quienes confirmaron que suele andar en moto para ir a trabajar, desconocieron cómo se originaron los hechos.

Los curiosos que se encontraban en el lugar llamaron a los familiares de Alondra Marianela, quienes optaron por llevarla hacia su domicilio, según el periodista guatemalteco.

Ya en su vivienda, solicitaron los servicios de los Bomberos Municipales Departamentales, quienes le prestaron atención prehospitalaria a la joven y fue estabilizada para, posteriormente, ser trasladada de emergencia al Hospital Nacional de Coatepeque.

Un día más tarde, el Certamen Reina Departamental de San Marcos confirmó que Hernández Pérez falleció, aunque no se dieron más detalles de su muerte.

¿Quién fue Alondra Marianela Hernández?

Alondra Marianela Hernández Pérez fue Señorita La Blanca 2023 y fue la representante de “La Tierra del Oro Verde” en el municipio de La Blanca en Reina Departamental de San Marcos 2024, según el propio certamen.

A través de sus redes sociales, el concurso de belleza recordó un video en el que Alondra representaba a su comunidad cuando fue candidata a Reina de San Marcos.

“Hola San Marcos, y amigos que nos visualizan, les saluda Alondra Marianela Hernández Pérez, digna representante de mi bello municipio La Blanca, tierra del oro verde, ubicado por sus bellas playas y embellecido por su bello manglar” Alondra Hernández

Asimismo, el certamen compartió un breve video en el que repasó algunos de los mejores momentos de la concursante en la edición del año pasado.

A través de imágenes y videos, los organizadores de San Marcos homenajearon a Hernández, quien luce los diferentes vestidos que portó durante su candidatura representando a La Blanca.