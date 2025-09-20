Muere Ariadnalí de la Peña, actriz de “Bardo” a los 38 años

GENERANDO AUDIO...

Ariadnalí de la Peña

Ariadnalí de la Peña, conocida por su participación en la película “Bardo: Falsa crónica de unas cuantas verdades”, murió a los 38 años, la noticia fue confirmada por la Secretaría de Cultura de México este jueves 18 de septiembre mediante un comunicado de su Centro Cultural Helénico.

“Su partida temprana nos recuerda que el arte como la vida es fugaz, pero también eterno cuando deja huella”, expresó el Centro Cultural Helénico.

Hasta el momento, se desconoce la causa del fallecimiento de Ariadnalí de la Peña. Tampoco su familia se ha pronunciado al respecto.

Sobre la salud de Ariadnalí de la Peña

En agosto de 2021, Ariadnalí de la Peña compartió en su cuenta de Facebook que estaba por recibir tratamiento en el Instituto Nacional de Cancerología de México.

La imagen de un documento que publicó permitió conocer que ella había sido diagnosticada con cáncer de colon.

En medio de su batalla, la actriz escribió mantener la fe: “Sí, a veces tengo días malos, otros muy buenos, pero ahí la llevo”.

Posteriormente, en septiembre, informó que no tenía “ninguna célula” ni “molécula” cancerígena activa, pero que debía someterse a quimioterapias “para que no se reactive con los años”.

Finalmente, en diciembre, Ariadnalí de la Peña informó que su doctor le dijo que su “colon está muy sano”. Se desconoce si existe una relación entre la enfermedad y el fallecimiento de la actriz.

¿Quién era Ariadnalí de la Peña?

Ariadnalí de la Peña nació en Mexicali, Baja California, en noviembre de 1986. Estudió la carrera de Licenciatura en Teatro en la Facultad de Artes de Baja California.