Brett James murió en un accidente de avión. FOTO: Getty images

Brett James, compositor, cantante y productor, ganador del Grammy, murió luego de que su aeronave se estrellara en Franklin, el artista falleció junto a su esposa y su hija de 28 años, que cavaba de celebrar su cumpleaños.

El mundo de la música country y pop estadounidense está de luto, el compositor escribió música para grandes artistas del medio como Taylor Swift y Carrie Underwood.

Accidente en vuelo privado

El escritor viajaba en un Cirrus SR22T, un jet privado monomotor, que despegó del Aeropuerto John C. Tune en Nashville. Según reportes del New York Post y Daily Mail, el avión se estrelló inexplicablemente contra un campo cerca de la Escuela Primaria Iotla Valley alrededor de las 15:00 horas del jueves.

Hasta el momento no se han reportado heridos en la escuela ni en áreas cercanas al accidente. La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) investigan las causas del siniestro.

Previo a la tragedia, el 16 de septiembre, Melody Wilson, esposa de James, compartió en Instagram un emotivo mensaje por el cumpleaños de su hija:

“¡Qué bendecida soy de ser tu mamá! ¡Eres la persona más hermosa e increíble por dentro y por fuera! Me siento honrada y agradecida cada día por tu brillante presencia en mi vida…”.

¿Quién fue Brett James?

Originario de Columbia, nacido el 5 de junio de 1968, Brett James fue un artista multifacético dentro del género country y pop estadounidense, con una carrera que lo llevó a componer más de 494 canciones distribuidas a grandes figuras de la música.

Se graduó en 1986 en la Christian Heritage Academy de Del City, Oklahoma, y estudió en la Universidad Baylor. Obtuvo una Licenciatura en Ciencias en 1991 y comenzó estudios de medicina a principios de los años 1990, pero abandonó esta carrera para dedicarse a la música.

Firmó contrato con Career Records, en 1995, año en el que lanzó su álbum debut homónimo y ubicó tres sencillos en las listas de popularidad. Regresó a Arista en 2002 para publicar dos sencillos más como artista.

En 2021 contrajo matrimonio con Melody Wilson, quien compartió imágenes de la familia durante el año nuevo de 2022.

Colaboraciones y canciones más destacadas

Brett James fue autor o coautor de éxitos que marcaron la carrera de artistas internacionales. Entre sus trabajos más reconocidos destacan:

Para Carrie Underwood

Jesus, Take the Wheel (2005) → Grammy a Mejor Canción Country

Cowboy Casanova (2009)

Something in the Water (2014)

Para Kenny Chesney

When the Sun Goes Down (2004) ft. Uncle Kracker

Out Last Night (2009)

Para Martina McBride

Blessed (2001)

Para Jessica Andrews

Who I Am (2000) → #1 en Billboard Hot Country Songs

Para Jason Aldean

The Truth (2009)

Para Dierks Bentley

I Hold On (2013)

Para Rodney Atkins

It’s America (2009)

Para Rascal Flatts

Summer Nights (2009)

Love You Out Loud (2003)

Para Chris Young

The Man I Want to Be (2009) → #1 en country

Para Taylor Swift

You’ll Always Find Your Way Back Home, una canción interpretada por Taylor Swift para la película Hannah Montana: The Movie (2009)

Para Brantley Gilbert

Bottoms Up (2014)

Para Kelly Clarkson

Mr. Know It All (2011)

Para Tim McGraw

Telluride (2001)

Drugs or Jesus (2004)

Para Scotty McCreery

I Love You This Big (2011)

Legado musical

Brett James deja un legado imborrable en la música country y pop, con composiciones que trascendieron generaciones y llevaron a sus intérpretes a los primeros lugares de popularidad. Su talento fue reconocido con premios importantes, incluyendo el Grammy por “Jesus, Take the Wheel“, y su influencia se mantendrá a través de sus colaboraciones y los éxitos que escribió para artistas de renombre mundial.