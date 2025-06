GENERANDO AUDIO...

Brian Wilson fue considerado un genio musical. Foto: Shutterstock

Brian Wilson, cofundador del legendario grupo estadounidense The Beach Boys, murió a los 82 años, informó su familia este miércoles a través de un emotivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

“Tenemos el corazón roto al anunciar que nuestro querido padre Brian Wilson ha fallecido. No tenemos palabras en este momento”, escribieron sus hijos, quienes también pidieron privacidad durante este periodo de duelo.

Wilson, considerado un genio musical, vivió una lucha constante contra trastornos mentales como la esquizofrenia y la depresión, lo que lo llevó a retirarse de los escenarios incluso en la cima de su carrera.

¿Quién fue Brian Wilson y por qué marcó una época?

Brian Wilson nació en 1942 en Hawthorne, California, y formó The Beach Boys durante su adolescencia, junto a sus hermanos Carl y Dennis, su primo Mike Love y su amigo Al Jardine. Lo que empezó como un grupo escolar se convirtió en una de las bandas de rock más influyentes de Estados Unidos.

Entre 1962 y 1966, Wilson compuso más de 200 canciones icónicas como Surfin’ USA, I Get Around o Fun Fun Fun, con letras que capturaban la energía del surf, el sol y la juventud californiana. En ese periodo, The Beach Boys se convirtieron en la banda estadounidense más vendida del mundo.

Pet Sounds: su obra maestra aclamada por Lennon

A los 24 años, Wilson ya era comparado con figuras como los Beatles. Su álbum Pet Sounds (1966) fue considerado por John Lennon como uno de los mejores de la historia de la música.

Sin embargo, su evolución musical lo llevó a dejar atrás la inocencia de sus primeros éxitos y explorar un sonido más psicodélico, influenciado por la cultura hippie de los años 60.

Las batallas personales que marcaron su vida

En 1967, su salud mental comenzó a deteriorarse seriamente debido al uso de drogas. Durante décadas, Wilson atravesó múltiples hospitalizaciones psiquiátricas, tratamientos y recaídas.

No fue sino hasta 2002, ya casado nuevamente y con siete hijos adoptivos, que retomó uno de sus proyectos más ambiciosos: el álbum Smile, concebido como una secuela espiritual de Pet Sounds.

Bajo tutela en sus últimos años

En mayo de 2024, Brian Wilson fue puesto bajo tutela legal debido al avance de su demencia. Su fallecimiento marca el fin de una era para la música pop y deja un legado imborrable en la historia del rock.