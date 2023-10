Muere Burt Young, el actor que interpretó a Paulie en las películas de “Rocky”; así se despidió Sylvester Stallone

Burt Young, Paulie en la saga de Rocky, falleció a los 83 años | Foto: UnoTV

Burt Young, quien interpretó a Paulie en la saga de “Rocky“, falleció en Los Ángeles a los 83 años, según confirmó su su hija Anne Morea al periódico The New York Times. Uno de los famosos que reaccionó a la muerte del actor fue Sylvester Stallone, con quien compartió pantalla a lo largo de 30 años por la saga de Rocky Balboa.

Hasta el momento no se ha confirmado la causa de muerte del histrión que también participó en Once Upon a Time in America y Chinatown. Tampoco se han brindado mayores detalles al respecto, aunque su representante confirmó la noticia para el diario español, El País.

Así se despidió Sylvester Stallone de “Paulie”

Sylvester Stallone, quien fue compañero de reparto de Burt Young en Rocky le dedicó una publicación de Instagram. Acompañado de una foto en el rodaje de la cinta ganadora del Oscar, Sly se despidió de su amigo y lo definió como un hombre y artista increíble.

“Para mi querido amigo, Burt Young, fuiste un hombre y artista increíble, yo y el mundo te echaremos mucho de menos… que en paz descanse” Sylvester Stallone

Ver más

Cabe destacar que ambos actores participaron en las seis primeras entregas de la saga de Rocky Balboa, cintas que abarcan desde 1976 hasta 2006. Es decir, repitieron sus respectivos papeles durante 30 años y aunque Stallone regresó para la franquicia de Creed, Young no volvió como Paulie.

¿Quién era Burt Young, el actor de Rocky?

Gerald Tommaso DeLouise, quien adoptaría el nombre artístico de Burt Young, nació el 30 de abril de 1940 en el distrito de Queens de la ciudad de Nueva York. Antes de dedicarse a la actuación, sirvió en el cuerpo de Marines de Estados Unidos en la década de 1950, según el diario El País.

Posteriormente, estudió en el Actors Studio de Lee Strasberg, lo que le llevará a acumular más de 160 créditos en cine y televisión. Además, un detalle poco conocido del neoyorquino es que boxeó semiprofesionalmente mientras estaba en el ejército.

Burt Young y Sylvester Stallone | Foto: AFP

Burt Young ganó “32 de 34 peleas”, según sus propias palabras. Aunque se volvió famoso por su carrera actoral, no tuvo una trayectoria pugilística despreciable. Entrenó con Cus D’Amato, más tarde preparador de Mike Tyson e incluso peleó contra Muhammad Ali en una exhibición benéfica.

Cabe destacar que también trabajó como limpiador de alfombras, vendedor e instalador antes de conocer a Lee Strasberg y comenzar de lleno con su carrera en Hollywood.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

“Rocky” y las películas más famosas de Burt Young

En 1976, Burt Young saltaría a la fama gracias a Rocky una película de 1976 que contaba con Sylvester Stallone y Talia Shire en el protagónico. La historia de un boxeador aficionado que se enfrenta al campeón mundial de los pesos pesados ganaría el Premio Oscar a Mejor Película, Mejor Montaje y Mejor Director para John G. Avildsen.

El papel del actor que falleció a los 83 años era el de Paulie, el cuñado y compañero de Rocky Balboa. Gracias a su interpretación, fue nominado en la categoría de Mejor Actor de Reparto, premio que perdería ante Jason Robards, quien interpretó a Ben Bradlee en Todos los hombres del presidente.

Sin embargo, estas no fueron sus primeras actuaciones. Su primera trabajo como actor fue a los 28 años en una obra de teatro, y sus dos primeras películas fueron historias sobre el crimen en la ciudad de Nueva York: The Gang That Couldn’t Shoot Straight (1971), de una novela de Jimmy Breslin, y Across 110th Street ( 1972).

Burt Young participó en un extenso catálogo de películas, incluyendo colaboraciones con cineastas como Sergio Leone y Roman Polanski. Estas son algunas de las cintas en las que participó:

Once upon a time in America (1984)

Chinatown (1974)

De vuelta al colegio (1986)

Convoy (1978)

Amityville II: The Possession (1982)

Mickey ojos azules (1999)

Su filmografía extensa se compone también de las seis películas de Rocky Balboa, en donde repitió su papel por 30 años, aunque no le volvió a valer una nominación al Oscar. Además de intérprete, Young dedicó parte de su vida a pintar, exhibiendo sus obras en galerías de Estados Unidos.