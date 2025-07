Muere Camila Trevisol, la “Reina del rodeo”

A la edad de 22 años, muere Camila Trevisol, mejor conocida como la ‘Reina del rodeo’. Ella misma redactó una carta de despedida, para que se publicara en redes sociales luego de su fallecimiento.

Mediante su cuenta en Instagram, fueron sus familiares quienes dieron a conocer el sensible deceso, donde se agradeció el apoyo que siempre le brindaron a ella durante su lucha por seguir viviendo.

Una larga lucha contra el cáncer sería por lo que muere Camila Trevisol, así lo dieron a conocer algunos medios de comunicación. Al parecer, la también influencer brasileña, llevaba un tratamiento para tratar un “raro” tipo de cáncer de huesos.

“Les informamos que nuestra princesa falleció esta mañana (el 23 de julio)”, así lo externaron sus allegados utilizando la red social de la joven:

Luego de su fallecimiento, el velorio se llevó a cabo el mismo día, lo cual ocurrió en el Cementerio del Parque Gramado, y solo se pidió una condición para quienes estuvieran interesados en asistir, “no usar ropa negra”, esto porque fue petición de la joven antes de morir.

La condición de salud, en franco declive, era bien sabida por la propia ‘Reina del rodeo’, y ante lo cual, decidió redactar una breve carta que a la postre sus seres queridos publicaron una vez llegado el momento de su deceso:

“Todas las personas que han pasado por mi vida me han dejado un momento que llevaré conmigo para siempre, así que estoy muy agradecida con todos los que se tomaron un tiempo para estar conmigo, seguirme en Instagram, orar, hablar y todo lo demás.”

La joven indicó que su rol en la tierra se había cumplido, pero le era suficiente pensar que su rol serviría para inspirar e influir en otras personas, dejando en claro que lo más importante es no rendirse nunca:

“Hay que disfrutar cada momento, sin importar lo que estés viviendo. La vida es una, y el tiempo es demasiado valioso para no apreciar cada momento. Así que vive y nunca te rindas, nunca pienses negativamente, nunca te rindas.”

Ella comentó que su perfil permanecerá abierto para cualquier persona pueda visitarlo y la recuerden como era, así como las experiencias que tuvo en vida:

“Los quiero a todos y muchas gracias por estar conmigo en esta vida, y por todos los que me visitaron. Quiero que sepan que me voy en paz y que mi sufrimiento terminó. Dios me quiso con él y sé que mi legado siempre será recordado… hasta la próxima vida, los amo.”

Camila Trevisol