Muere Carlos Arau, actor de “Vecinos” y “La Rosa de Guadalupe”: se despiden de él en redes

Luto en el espectáculo por fallecimiento del actor Carlos Arau. Foto: Getty

El actor Carlos Arau murió, así lo confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes a través de sus redes sociales. Las causas que derivaron en su deceso no fueron dadas a conocer.

El artista fue famoso por salir en diversos trabajos televisivos, y por los cuales se le recuerda principalmente, como “Vecinos” y “La Rosa de Guadalupe”, entre otros más.

Despedidas para el actor Carlos Arau

Luego de que trascendió el fallecimiento del actor Carlos Arau, colegas suyos expresaron su tristeza por la sensible noticia. El productor Elías Solorio le dedicó un mensaje donde destacó su trayectoria de 35 años:

Por su parte, el actor Eduardo España envió sus condolencias a la familia del actor:

En tanto, el actor Luis Felipe Tovar destacó la gran persona que era Carlos Arau, a quien recordó como alguien amable, educado y gentil:

Su velorio

Tihui Arau compartió que el velorio del actor sería en la Funeraria J García López. Sala 1., ubicada en la Calle Gral. Prim 57, Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

¿Quién fue Carlos Ara?

Si bien, Carlos Arau será recordado principalmente como actor, también tuvo su faceta como director, guionista y productor, lo que lo calificaba como alguien multifacético.

Comienzos en el cine

Su pasión por la actuación se hizo presenta en la década de los 90, cuando comenzó su trayectoria en películas como “Extraño caminos”, “Mujeres insumisas”, “Julio y su ángel” y “Perdita Durango”, compartiendo crédito con Javier Bardem.

Su paso por la televisión

Además, Arau también participó en la “pantalla chica”, actuando en programas como “La familia P. Luche”, “Hospital el paisa”, “Vecinos”, “La Madrastra”, “Eternamente amándonos” y “La Rosa de Guadalupe”.