Muere Charley Scalies a los 84 años, actor de series como The Wire y Los Soprano

El actor estadounidense Charley Scalies, conocido por sus papeles en series de culto como The Wire y The Sopranos, falleció el pasado 1 de mayo a los 84 años.

Según declaró la familia al medio estadounidense The Hollywood Reporter, el actor falleció en una residencia de cuidados en Phoenixville, Pensilvania, tras una larga batalla contra la enfermedad de Alzheimer.

Inició su carrera como actor después de los 50 años

Mientras que en la carrera de Scalies destaca su participación en la segunda temporada de la serie The Wire, donde interpretó a Thomas “Horseface” Pakusa en 12 episodios.

Así como su actuación en el episodio “La prueba del sueño” de la serie Los Soprano, donde apareció como el entrenador de futbol de Tony Soprano en un sueño.

Asimismo, su debut en cine llegó en 1995, junto a Al Pacino, en Two Bits, apareciendo ese mismo año en 12 Monkeys, seguido de participaciones en películas como Liberty Heights y Jersey Girl.

En televisión tuvo otras apariciones en series como Law & Order, Cold Case y Homicide: Life on the Street, aunque fue en The Wire donde consolidó su lugar en la cultura pop.

Hombre de familia y amante del teatro

Charles Scalies Jr. nació el 19 de julio de 1940 en Filadelfia. Hijo de un inmigrante italiano que regentaba un salón de billar, Scalies creció entre clientes a los que entretenía con imitaciones y bromas. Años más tarde se graduó en St. Joseph’s College y trabajó como ejecutivo en manufactura, hasta que decidió retomar su pasión por la actuación ya entrado en los 50.

Scalies estuvo casado durante 62 años con Angeline M. Cardamone, con quien tuvo cinco hijos y cuatro nietos. También participó activamente en teatro comunitario, en producciones como Chicago y The Wizard of Oz.

Su familia lo recuerda como alguien cuya mejor audiencia “fue siempre la que se sentó alrededor de su mesa”.