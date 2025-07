Muere Chuck Mangione, leyenda del jazz

GENERANDO AUDIO...

Muere Chuck Mangione. Foto: Gary Gershoff/Getty Images

A la edad de 84 años, muere Chuck Mangione una leyenda del jazz y que a lo largo de su reconocida trayectoria coleccionó grandes éxitos como el tema “Feels so Good”.

Distintos medios, como People, han dado a conocer el sensible fallecimiento del artista, quien tiene en su gran repertorio más de 30 álbumes, e incluso, 14 nominaciones a los premios Grammy.

¿Qué se sabe del fallecimiento de Chuck Mangione?

Chuck Mangione murió cuando dormía, en su casa, así lo habría dado a conocer una fuente allegada a People. Este deceso al parecer ocurrió el martes 22 de julio.

Éxitos de Chuck Mangione

La canción Feels So Good, el disco del mismo nombre, fue todo un éxito hacia finales de la década de los 70. Dicho álbum alcanzó el puesto número 2 en el Billboard 200 y fue certificado 2× platino por la Recording Industry Association of America (RIAA).

Otros grandes éxitos del artista fueron Children Of Sanchez Finale, Chase the Clouds Away (utilizada durante los Juegos Olímpicos de 1976) y Give It All You Got (tema de los Juegos Olímpicos de Invierno en 1980 en Lake Placid, Nueva York), entre otros más.

¿Quién fue Chuck Mangione?

Chuck Mangione nació en Rochester, Nueva York, donde también creció y desarrolló su carrera musical. Junto con su hermano pianista, Gap Mangione, formó el grupo The Jazz Brothers, con el que grabaron tres discos bajo el sello Riverside Records.

Entre 1958 y 1963 estudió en la prestigiada Eastman School of Music. Más adelante, se unió como trompetista al grupo Art Blakey’s Jazz Messengers, influenciado por grandes músicos como Clifford Brown y Lee Morgan.

Consolidación como músico y compositor

A finales de los 60 fue director del Eastman Jazz Ensemble, y en 1970 grabó su reconocido álbum Friends and Love con la Rochester Philharmonic Orchestra. Uno de sus momentos más destacados fue su colaboración con el saxofonista Gerry Niewood en un concierto muy celebrado a principios de los años 70.

Reconocimiento internacional y legado musical

En 1980, la revista Current Biography consideró su tema Feels So Good como la melodía más reconocida desde Michelle de The Beatles. Esta canción ha sido catalogada por estaciones de jazz en Estados Unidos como la número uno de todos los tiempos.

Más allá de la música

Hoy que muere Chuck Mangione, también se aprovecha la oportunidad para recordar la vez que participó como personaje animado en la serie King of the Hill, interpretándose a él mismo.

Además, compuso música para cine, como Los hijos de Sánchez, y escribió la pieza Belavia dedicada a su madre. Algunas de sus creaciones fueron utilizadas para cerrar transmisiones televisivas en Uruguay hasta 1988.