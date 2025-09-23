GENERANDO AUDIO...

Claudia Cardinale era un icono del cine en los años 60. FOTO: AFP

Claudia Cardinale, actriz francoitaliana, referente del cine de los años 1960 e inspiración de grandes directores como Federico Fellini y Luchino Visconti, falleció este martes a los 87 años en la región de París. La intérprete murió “junto a sus hijos” en Nemours, cerca de la capital francesa, donde residía, informó a la AFP su agente Laurent Savry, sin detallar las causas del deceso.

“Nos deja el legado de una mujer libre y llena de inspiración tanto en su trayectoria de mujer como de artista”, expresó Savry en un comunicado. Por el momento, no se ha fijado ni la fecha ni el lugar del funeral.

Reconocimiento internacional y legado cinematográfico

Cardinale trabajó con algunos de los directores más destacados del cine italiano e internacional, incluyendo a Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil y Sergio Leone. El ministro italiano de Cultura, Alessandro Giuli, lamentó su fallecimiento y la calificó como “una de las mayores actrices italianas de todos los tiempos”.

“Conocida en todo el mundo, supo inspirar por su talento excepcional a los principales directores del siglo XX”, destacó Giuli, quien además resaltó su “gracia italiana” y su “belleza particular”.

Claudia Cardinale es recordada por sus papeles en películas emblemáticas como “El Gatopardo”, “Érase una vez en el Oeste” y “La Pantera Rosa”, consolidándose como una de las actrices más icónicas del cine italiano junto a Gina Lollobrigida y Sophia Loren.

Su carrera abarcó producciones en Italia, Francia, Estados Unidos y Alemania, trabajando con directores que marcaron la renovación del cine italiano, como Bolognini, Zurlini y Squitierti, así como en Hollywood con Edwards, Brooks y Leone, y en Francia con Broca y Verneuil, e incluso con Werner Herzog en “Fitzcarraldo”.

¿Quién era Claudia Cardinale?

Nacida el 15 de abril de 1938 en La Goleta, cerca de Túnez, hija de una francesa y un siciliano, Cardinale ganó por casualidad un concurso de belleza a los 17 años, lo que marcó el inicio de su carrera cinematográfica. Su participación en el Festival de Cine de Venecia llamó la atención de directores y productores, iniciando su trayectoria en el cine italiano, a pesar de que hablaba mal la lengua y con acento francés; también dominaba árabe y siciliano.

Su primera gran oportunidad llegó a los 22 años con “Rocco y sus hermanos” (1960), dirigida por Luchino Visconti, y al año siguiente protagonizó “El Gatopardo” (1963) como Angelica, junto a Alain Delon y Burt Lancaster. Ese mismo año apareció en “Fellini 8½”, interpretando a la musa del director protagonista.

Carrera internacional y reconocimientos

Cardinale trabajó con estrellas de Hollywood en “La Pantera Rosa” (1963) y “Las Profesionales”, y su papel en “Érase una vez en el Oeste” (1968) con Charles Bronson y Henry Fonda se convirtió en un clásico del cine italo-estadounidense. A lo largo de su carrera, recibió reconocimientos como el León de Oro en Venecia (1993) y el Oso de Oro de Berlín (2002).

A menudo comparada con Brigitte Bardot, Cardinale y Bardot trabajaron juntas en “Las Petroleras” (1971). Su elegancia, voz característica y mirada cautivadora la hicieron destacar en cada producción, dejando un legado que trascendió fronteras.

Tributos y recuerdos

“La chica de la maleta se fue, la Angelica del Gatopardo ya no abrirá el baile”, declaró a la AFP Gilles Jacob, expresidente del Festival de Cannes.

“Era hermosa, sencilla, sin historia, pero cuando la cámara grababa, se iluminaba con una sonrisa y una mirada cariñosa que subrayaba su voz ronca. Los grandes la magnificaron, ella les sirvió y nosotros, nosotros amamos tiernamente a esa tierna persona”, comentó Jacob, recordando el impacto y la calidez de la actriz.

Con la partida de Claudia Cardinale, el cine pierde a una de sus figuras más emblemáticas, cuya trayectoria y legado seguirán inspirando a generaciones de artistas y amantes del séptimo arte.