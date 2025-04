Muere Clem Burke, baterista de Blondie, a los 70 años

GENERANDO AUDIO...

Clem Burke no libró la “batalla contra el cáncer”. Foto: AFP

Clem Burke, baterista durante décadas de Blondie y figura clave del movimiento punk y new wave, falleció a los 70 años, según informó este lunes la banda a través de sus redes sociales.

El músico, nacido en Nueva Jersey, murió tras una “batalla contra el cáncer”, de acuerdo con el comunicado oficial.

“Clem no era solo un baterista; era el latido del corazón de Blondie”, escribió la banda en Instagram. “Su talento, energía y pasión por la música eran inigualables, y sus contribuciones a nuestra música y éxito son incalculables”.

Carrera de Clem Burke en Blondie

Burke se unió a Blondie en 1975, poco después de que Debbie Harry y Chris Stein fundaran el grupo. Con su estilo explosivo y preciso, se convirtió en una parte esencial del sonido que definió a la banda, y que la llevó a dominar las listas de éxitos a finales de los años 70 y principios de los 80 con clásicos como “Heart of Glass”, “Call Me”, “Atomic” y “One Way or Another”.

Con una imagen rebelde y glamorosa, Blondie rompió moldes al fusionar punk, disco, reggae y pop, y Clem Burke fue una pieza fundamental en esa alquimia sonora.

Su habilidad para adaptarse a diferentes estilos y mantener siempre una base rítmica sólida y vibrante fue clave para el éxito del grupo, que en 2006 fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Más allá de Blondie, Burke construyó una carrera prolífica y ecléctica, colaborando con figuras como Bob Dylan, Iggy Pop, Los Ramones, Eurythmics, The Plimsouls y The Go-Go’s, entre muchos otros.

Su versatilidad lo convirtió en uno de los bateristas más respetados de su generación, y su pasión por la música lo llevó incluso a realizar investigaciones sobre el desgaste físico de los bateristas, ganándose el apodo de “Dr. Burke” en algunos círculos académicos y musicales.

“La influencia de Clem se extendió mucho más allá de Blondie”, continúa el comunicado de la banda. “Su impacto ha dejado una marca indeleble en cada proyecto del que formó parte. Buena suerte, Dr. Burke“.