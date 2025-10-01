Muere Diana Marina López, stunt y actriz de “Como dice el dicho”, a los 28 años

GENERANDO AUDIO...

Muere Diana Marina López a los 28 años. Foto: Shutterstock / Ilustrativa

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) confirmó el pasado martes 30 de septiembre el fallecimiento de Diana Marina López Lara, conocida artísticamente como Marina Lars, joven actriz y doble de acción que participó en producciones como “Como dice el dicho” y “Mujeres asesinas”.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Stunt Diana Marina López Lara, ‘Marina Lars’, miembro de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en paz”, informó la institución a través de sus redes sociales.

Aunque la confirmación oficial ocurrió ese día, familiares y amigos comenzaron a despedirse de ella desde el 7 de septiembre con mensajes de profundo dolor. Hasta el momento, no se han revelado ni la causa ni la fecha exacta de su muerte.

Despedidas y mensajes de dolor

En redes sociales, actores, productores y seres cercanos expresaron su tristeza por la partida de la actriz. Elías Solorio, productor de “Vecinos“, compartió en sus historias de Instagram la publicación de la ANDA acompañado de un “Qepd” (Que en paz descanse).

Uno de los más conmovedores fue el de su amigo Tomás Guzmán, quien recordó una conversación con Diana:

“Alguna vez hablamos que uno de los dos iría al funeral del otro. Uno de los dos tendría que despedirse, sólo uno se quedaría con la ausencia, el silencio y el vacío de no tener al otro al lado… Quiero decirte que no te fuiste sola, contigo se fue gran parte de mi corazón, de mi alma y de mi ser”.

Trabajó con Angelique Boyer en “Mujeres Asesinas”

Diana era stunt de acción y trabajó recientemente en “Mujeres Asesinas 3” junto a Angelique Boyer, quien compartió una publicación sobre lo que fue la filmación a través de un carrusel de fotografías en Instagram. En una imagen se puede ver a Diana Marina junto con la actriz saludando a la cámara.

Diana Marina con Angelique Boyer. Foto: Captura Instagram

La última huella en redes sociales

La última interacción de Diana Marina en Instagram ocurrió en diciembre de 2023 en un video en el que aparece con una guitarra y una música de fondo, en la descripción colocó la frase “intentando grabar”.

¿Quién fue Diana Marina López?

Además de ser licenciada en Optometría por la UNAM, Diana Marina López encontró en las artes escénicas su verdadera pasión. Se especializó como stunt o doble de acción, una disciplina que requiere destreza física y versatilidad.

[TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Tilly Norwood: la bella actriz generada con IA que enciende el debate en Hollywood]

Además de la actuación, Diana compartía en sus redes sociales su pasión por la música, el patinaje, parkour y el freeskate.

Su trayectoria incluye participaciones en televisión, cine y streaming, con títulos como: