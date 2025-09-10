Muere “Don Lupe”, mánager de Grupo Pesado: “Vivirás siempre en nuestra música”

GENERANDO AUDIO...

Así se despidió Grupo Pesado de Don Lupe | Foto: Cuartoscuro

Grupo Pesado, banda originaria de Monterrey, Nuevo León, anunció este lunes 8 de septiembre la muerte de Guadalupe Chávez Guzmán “Don Lupe“, empresario tampiqueño que fungió como su mánager durante muchos años, según dieron a conocer a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Con profunda tristeza nos despedimos de nuestro querido Don Lupe, empresario de Tampico, gran amigo y durante muchos años manager de Grupo Pesado”. Grupo Pesado

Así se despidió Grupo Pesado de Don Lupe

A través de sus redes sociales, Grupo Pesado compartió la noticia del fallecimiento de Guadalupe Sánchez Guzmán con una imagen en la que lamentaron su pérdida.

“Gracias por tantos años de entrega y amistad. Siempre vivirás en nuestra música y en nuestros corazones“, compartió la agrupación regiomontana.

Además, la banda de música regional mexicana le agradeció a Don Lupe “por toda tu entrega, por acompañarnos en cada paso y por ser parte esencial de esta historia”.

Finalmente, Grupo Pesado escribió: “Vuela alto, querido amigo, tu huella quedará para siempre en nuestra música y en nuestro corazón”.

No sólo Grupo Pesado, otras bandas se despiden de Guadalupe Chávez

Grupo Pesado no confirmó la fecha ni la causa exacta de la muerte de Guadalupe Chávez Guzmán.

Sin embargo, otras agrupaciones se unieron en la pena por la muerte de Don Lupe, como es el caso de Grupo Intenso.

“Gracias, Guadalupe Chávez Guzmán. Tu amistad fue un regalo, tu presencia, una bendición. Gracias por ser luz en la vida de quienes te conocimos”, escribió la banda mexicana.

Los Reyes del Camino, agrupación que también se despidió de Don Lupe, recordó que fue representante de múltiples grupos de música regional mexicana.

“Gran personaje de la música norteña! Representante y empresario de muchos grupos! Deja una huella imborrable! Dios bendiga su legado y su gran sentido del humor!”, escribió la banda a través de Facebook.