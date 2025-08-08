GENERANDO AUDIO...

Adam Turck intentó tranquilizar una pelea. FOTO: Cuartoscuro | Ilustrativa

Adam Turck, actor reconocido por su trabajo en teatro y entrenador de gimnasio, murió el pasado sábado luego de recibir un impacto de bala cuando intentó ayudar a una persona en medio de una pelea doméstica en Richmond, Virginia.

Amigos y compañeros lamentan su muerte en medio de una trágica historia.

El actor intervino en una disputa de pareja

De acuerdo con el DailyMail, el actor de 35 años se encontraba paseando con su perro en la zona de Church Hill, cuando presenció una disputa entre una pareja afuera de un edificio de departamentos. Al tratar de intervenir para calmar la situación, fue herido de bala.

El agresor, un joven de 19 años, se quitó la vida en el lugar. Según reportó CBS 6, los hechos ocurrieron en la cuadra 2000 de East Grace Street, donde fueron localizados tanto el cuerpo de Adam como el del atacante.

Familia y amigos se despiden de un heróe

Seres queridos de Adam Turck compartieron un comunicado, difundido por CBS 6, en el que lamentaron su muerte y destacaron su acción heroica.

“Adam cumplirá 35 años cuando fallezca en los próximos días, tras donar sus órganos para salvar vidas. Eso es lo que hacen los héroes: salvan vidas”.

También señalaron que su intervención salvó la vida de otra persona:

“Si Adam no hubiera estado allí, la persona a la que ayudó no estaría hoy con nosotros”.

¿Quién era Adam Turck?

Originario de Pensilvania, Turck nació en 1990 y desarrolló una trayectoria de más de diez años en el teatro de Richmond. En 2018 fue nombrado Mejor Actor Local en una Obra por su papel en “Hand to God”, y uno de sus últimos trabajos fue “Smoke”, en el Teatro Cadence. Se preparaba para participar en “Drácula: Una comedia de horrores”.

Además de su carrera en las artes escénicas, era entrenador en el gimnasio Tequila & Deadlifts, donde fue recordado tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

“Estamos destrozados”: su comunidad lo despide

En redes sociales, su comunidad expresó el dolor por su partida:

“La palabra ‘tragedia’ no parece lo suficientemente grande. Estamos destrozados. El tejido de nuestro mundo ha sido desgarrado. El corazón de nuestro gimnasio nos ha sido arrancado del pecho.”

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

También lo recordaron como alguien que apoyaba incondicionalmente a sus seres queridos:

“Me defendió a mí, a mi sistema de creencias y a mi nombre desde el primer día. Su amor no tenía límites ni condiciones.”

La muerte de Adam Turck ha dejado una profunda huella entre sus amigos, compañeros y seguidores, quienes lo recordarán por su talento, su generosidad y por su último acto de valentía.