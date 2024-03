Muere Oscar Traven a los 75 años, actor de “La fea más bella”

Murió el actor Oscar Traven a los 75 años. El intérprete es famoso por sus participaciones en telenovelas como “La Fea Más Bella”, “Dos mujeres un camino” y “Amigos por siempre”.

Óscar Traven no sólo destacó en la televisión mexicana, su trayectoria también abarcó proyectos de teatro y cine. A partir de su experiencia, el actor llegó a decir en años recientes que sentía que su talento no era lo suficientemente valorado.

El actor Oscar Traven murió a los 75 años de edad; hasta el momento se desconoce la causa de su fallecimiento. La Asociación Nacional de Actores confirmó la noticia a través de redes sociales con el mensaje:

Al mensaje de pésame enviado por la Asociación se sumaron emotivas despedidas al actor como la de sus compañeros Alejandro Tommasi o Laura Zapata.

La trayectoria de Oscar Traven tiene sus inicios en los años 70 y continuó hasta por el 2012. Participó en más de 20 telenovelas y su debut en el teatro fue con la pastorela “Las Tres García”.

En el que fue su comienzo actuó en cines independientes. En 1978 apareció por primera vez en un melodrama, se trató de “Rosalía”.

Otras telenovelas en las que participó son:

“Chispita”

“Muchachitas”

“Alcanzar una estrella”

“Amigos por siempre”

“Carita de Ángel”

“Niña amada mía”

“La fea más bella”

“Lola, érase una vez”

“Llena de amor”

“Amor bravío”

Algunas películas en las que actuó son:

En una entrevista que el actor brindó al canal de YouTube de Jorge Zamitiz, en 2021, Oscar señaló que se sentía poco valorado y que la situación le afectó emocionalmente.

“No me valoraron. Claro que me importó. Sufrí y he sufrido mucho. A veces cuando me pongo sensible y en soledad lloro mucho, lloro amargamente porque soy un actor desperdiciado. Soy un actor, yo me volví un actor, esto no lo mamé de la familia; soy un actor, me enamoré del teatro y de ahí ya te enamoras de los personajes, le agarras la onda a la televisión, que es otra técnica muy diferente, y el cine, que es otra técnica”

Expresó Óscar Traven