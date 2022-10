Muere cantante haitiano Mikaben en pleno concierto; ve video

Quel signe d’amour et d’affection pour son pays 🇭🇹 en dépit de tout. Le guerrier est tombé arborant son bleu et rouge aux yeux du monde entier sur son champs de bataille. Tu as représenté non seulement ta génération mais Haïti entière @mikaben RIP. pic.twitter.com/MVLGKHw3Zn