Graham Greene tuvo una nominación a los Premios Oscar. FOTO: AFP

Graham Greene murió a los 73 años de edad, informó su agente Michael Greene al medio Deadline, el deceso el 1 de septiembre de 2025 ocurrió luego de una larga enfermedad contra la que luchaba.

Greene fue conocido por ser un actor destacado perteneciente a una etnia, en la reserva India de Ohsweken, en Canadá, y por haber sido nominado al Oscar por su actuación en “Danza con Lobos”.

La despedida de Graham Greene

Michael Greene, agente de Graham (sin parentesco a pesar de tener el mismo apellido), confirmó la muerte del actor al medio Deadline.

El actor canadiense murió el lunes pasado en un hospital de Toronto. Su agente le dedicó unas palabras en Deadline:

“Fue un gran hombre de moral, ética y carácter, y lo extrañaremos eternamente… Por fin eres libre. Susan Smith te espera en las puertas del cielo.”

El medio señaló que Susan Smith fue su representante durante varios años y falleció en 2013.

¿Quién era Graham Greene?

Nació en Ontario el 22 de junio de 1952 y estudió arte dramático en el Centro de Teatro de Toronto.

Sus primeros pasos en la industria fueron en radio y teatro, donde impulsó producciones relacionadas con la cultura indígena.

En entrevistas, Greene compartió que antes de dedicarse a la actuación trabajó en distintos oficios, tales como carpintero y soldador.

Su debut profesional fue en 1979 en la serie “The Great Detective”, para después participar en el cine con la película “Running Brave” (1983).

El éxito en Hollywood

La consolidación de su carrera llegó en 1990 con “Danza con Lobos”, dirigida y protagonizada por Kevin Costner.

En la cinta interpretó al personaje Pájaro Pateador (Ziŋtká Nagwáka), papel que lo llevó a obtener una nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto.

A partir de ahí, Greene se convirtió en uno de los actores indígenas más reconocidos de la industria cinematográfica de Hollywood y Canadá.

Filmografía destacada de Graham Greene

Durante más de cuatro décadas, el actor acumuló decenas de participaciones en cine y televisión. Entre sus trabajos más reconocidos se encuentran:

“Thunderheart” (1992)

“Maverick” (1994)

“Duro de Matar 3: La venganza” (1995)

“La milla verde” (1999)

“Skins” (2002)

“Transamerica” (2005)

“La saga crepúsculo: Luna nueva” (2009)

“Wind River” (2017)

“Molly’s Game” (2017)

1883 (2021)

“Tulsa King” (2022)

Legado de Graham Greene

Greene deja un legado importante para la representación indígena en el cine. Fue uno de los pocos actores de su comunidad que logró consolidar una carrera internacional, mostrando la riqueza cultural de sus raíces y llevando su identidad a papeles en producciones de gran alcance.

Su trayectoria lo posiciona como referente del cine canadiense y norteamericano, recordado tanto por su talento como por la visibilidad que dio a las comunidades indígenas en la pantalla grande.