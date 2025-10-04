Muere Gustavo Cosaín, actor de “Simplemente María” y “El abuelo y yo”

GENERANDO AUDIO...

Gustavo Cosaín padecía cáncer desde hace varios años. Foto: UnoTV

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) informó sobre el fallecimiento del actor Gustavo Cosaín, recordado por su participación en la telenovela “Simplemente María”. El intérprete tenía 63 años y desde hace tiempo enfrentaba complicaciones de salud derivadas de una lucha contra el cáncer.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, la ANDI expresó sus condolencias: “La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Gustavo Cosaín. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”.

Trayectoria de Gustavo Cosaín

Gustavo Cosaín desarrolló una carrera en la televisión mexicana principalmente entre las décadas de 1980 y 1990. Aunque no fue uno de los actores más mediáticos de su generación, sí logró dejar huella en proyectos significativos de Televisa que marcaron a distintas generaciones de televidentes.

Entre sus apariciones más recordadas está su participación en la telenovela “Simplemente María” (1989), producción protagonizada por Victoria Ruffo y Jaime Garza, que se convirtió en uno de los melodramas más vistos de la época. Cosaín tuvo intervenciones destacadas en varios episodios que consolidaron su imagen entre el público.

Posteriormente participó en “El abuelo y yo” (1992), melodrama juvenil en el que compartió créditos con actores que después alcanzarían gran popularidad, como Gael García Bernal y Ludwika Paleta. También formó parte de “La culpa” (1996), una historia que abordaba los dilemas morales de sus protagonistas, y de “Ni contigo ni sin ti“, transmitida años más tarde.

¿De qué murió Gustavo Cosaín?

El actor fue diagnosticado con cáncer en junio de 2021 cuando decidió hacerlo público mediante una publicación en Instagram, donde compartió imágenes del tumor y las cicatrices que le dejó la enfermedad.

Aunque nunca reveló el tipo específico de cáncer ni la etapa en la que se encontraba, explicó que el tumor se localizaba cerca del hombro y se había extendido hacia la espalda.