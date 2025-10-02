Muere influencer a los 29 años tras trágico accidente el día de su cumpleaños

GENERANDO AUDIO...

Luanna Araújo murió el pasado 26 de septiembre. Foto: UnoTV

La influencer brasileña Luanna Araújo murió el día de su cumpleaños número 29 en un trágico accidente automovilístico y a días de casarse.

La joven estaba acompañada por su prometido, Korbinian Andreas Dengler, quien también murió, tras chocar contra dos camiones.

Influencer muere en trágico accidente

Luanna Araújo, reconocida influencer enfocada en belleza, fitness y estilo de vida, falleció de manera instantánea tras chocar contra dos camiones en una carretera de Brasil.

En el accidente, que ocurrió a la 1:20 de la madrugada el pasado 26 de septiembre, también murió su prometido, así como su amigo Herbson Nunes.

Además, uno de los conductores de un camión fue hospitalizado de emergencia por sus heridas graves, mientras que el otro chofer sufrió lesiones leves por lo que fue atendido en el lugar.

De momento se desconocen las causas que originaron el fatal accidente y las autoridades siguen con las investigaciones en curso.

¿Quién era Luanna Araújo?

Luanna Raquel de Araújo Melo, mejor conocida como Luanna Araújo, era una creadora de contenido enfocada en moda y estilo de vida.

En su cuenta de Instagram acumulaba más de 94 mil seguidores, donde ofrecía consejos de moda, rutinas de fitness, tutoriales de maquilla y anécdotas personales.

La noticia de la muerte de la influencer causó conmoción entre sus miles de seguidores quienes no dudaron en expresar sus condolencias en su Instagram.

Algunos de los mensajes que dejaron fueron los siguientes:

“No lo puedo creer. Me gustaría acompañarla. Mis sentimientos a toda la familia”, “Es increíble lo que pasó. Un día que había de celebrarse con tanta alegría. Ahora está marcado para siempre”.

El Colegio Santa Sofía, donde Luanna cursó sus estudios, también se pronunció en redes sociales: